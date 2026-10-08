Mexicana de Aviación prevé alcanzar su rentabilidad en 2030

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El general Leobardo Ávila Bojórquez, director general de Mexicana de Aviación, presentó avances de la aerolínea del Estado Mexicano e indicó que se prevé que para 2030 alcance su rentabilidad.

Avances y crecimiento en transporte de pasajeros

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, Ávila Bojórquez mencionó que Mexicana de Aviación incrementó en 31% el transporte de pasajeros.

Al refrendar el compromiso "para fortalecer la conectividad aérea nacional" y para el desarrollo económico, turístico y social, destacó que este año se han incorporado cinco aeronaves de última generación Embraer E2 que han permitido incrementar la flota a 10, "con los cuales estamos atendiendo los diferentes mercados". Además, otras dos se encuentran en proceso de verificación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expansión de flota y nuevas rutas

Indicó que a partir de junio se incrementó la oferta de asientos en un 83%. Desde el inicio de operaciones, hasta el 7 de octubre, Mexicana ha transportado más de un millón 276 mil pasajeros en lo que va de este 2026, expuso.

"Ha tenido un crecimiento en el transporte de pasajeros en un 31%, en comparación con el mismo periodo del año 2025. De la misma manera, Mexicana ha transportado más de mil 314 toneladas de carga (...). También que hemos incrementado este transporte de carga en un 23% en lo que va de este 2026 (...).

"Mexicana ha incorporado más de 840 empleos directos y más de 7 mil 200 empleos indirectos, con los cuales generan oportunidades para más mexicanas y mexicanos", destacó.

Explicó que la aerolínea cerrará este año con dos aeronaves más para tener un total de 12. En 2027 estará integrando ocho aeronaves para estar finalizando ese año con las 20 aeronaves.

"A partir del 2028 llega una etapa de maduración de Mexicana, y también bajo una eficiencia de darle valor a cada uno de los vuelos que estamos nosotros llevando a cabo, con lo cual esta etapa de maduración inicia. Y a partir del 2030, Mexicana tiene considerado lograr su punto de equilibrio; es decir, su rentabilidad bajo un plan perfectamente bien establecido que se ha estado analizando acorde a las propias tendencias del mercado", declaró.

Agregó que en junio pasado se aperturaron cinco nuevas rutas y se ofrece una nueva conectividad desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Destacó además el destino de Tulum.

Mencionó beneficios de Mexicana para las personas pasajeras, como una tarjeta de crédito, promociones, descuentos especiales en compra de boletos y servicios adicionales, entre otros.