AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros

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El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha movilizado más de 2.5 millones de pasajeros en casi 70 mil operaciones al 30 de septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento promedio de 8.14% respecto al mismo periodo del año pasado, informó Isidoro Pastor Román, director general de la terminal aérea.

Crecimiento y oferta turística del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

Pastor Román destacó el crecimiento de la actividad aeroportuaria y la oferta turística que integra la empresa.

En tanto, Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya, informó que los siete hoteles administrados por el grupo registraron cerca de 75 mil huéspedes al cierre de septiembre, un incremento de 37.23% frente a 2025.

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Expansión y modernización del Grupo Mundo Maya

Señaló que los cuatro parques operados por la empresa recibieron casi 1.5 millones de visitantes, mientras que los dos museos contabilizaron cerca de 400 mil personas, con un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

Flores González explicó que el Grupo Mundo Maya cuenta con 43 unidades de negocio, entre ellas 12 aeropuertos, siete hoteles, cuatro parques, dos museos y unidades dedicadas al suministro y comercialización de hidrocarburos.

En este último rubro, indicó que se han comercializado y suministrado 460 millones de litros de combustible en 13 estaciones de hidrocarburos, un crecimiento superior a 23% respecto a 2025.

Además, las cinco gasolineras administradas por el grupo han comercializado más de 37 millones de litros.

El director general señaló que 2026 representa una etapa de operación normal del grupo, mientras que entre 2027 y 2028 se prevé alcanzar el punto de equilibrio. Posteriormente, dijo, comenzará una etapa de consolidación y crecimiento sostenido.

Destacó las obras de remodelación que se realizan en el Parque del Jaguar, en Tulum, donde se instalaron vehículos eléctricos para facilitar la movilidad de los visitantes y se construye un estacionamiento en la zona sur.

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También se modernizan los baños y se sustituirá el arco de acceso por uno con elementos de arquitectura maya, como parte de las mejoras solicitadas por visitantes, habitantes y prestadores de servicios turísticos.

El Grupo Mundo Maya también ofrece paquetes turísticos que incluyen transporte aéreo con Mexicana, traslados terrestres, hospedaje, alimentación y acceso a zonas arqueológicas y parques.

Los paquetes para seis de sus hoteles tienen precios que van aproximadamente de 7 mil a poco más de 10 mil pesos, dependiendo del destino.