logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

El vinilo resurge en México y desafía al streaming gracias a la coleccionismo juvenil

Fotogalería

El vinilo resurge en México y desafía al 'streaming' gracias a la coleccionismo juvenil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros

Grupo Mundo Maya incrementó en 37.23% la ocupación hotelera y recibió 1.5 millones de visitantes en parques.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 09:33 a.m.
A
AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha movilizado más de 2.5 millones de pasajeros en casi 70 mil operaciones al 30 de septiembre de 2026, lo que representa un crecimiento promedio de 8.14% respecto al mismo periodo del año pasado, informó Isidoro Pastor Román, director general de la terminal aérea.

      Crecimiento y oferta turística del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles

      Pastor Román destacó el crecimiento de la actividad aeroportuaria y la oferta turística que integra la empresa.

      En tanto, Ricardo Flores González, director general de Grupo Mundo Maya, informó que los siete hoteles administrados por el grupo registraron cerca de 75 mil huéspedes al cierre de septiembre, un incremento de 37.23% frente a 2025.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Expansión y modernización del Grupo Mundo Maya

      Señaló que los cuatro parques operados por la empresa recibieron casi 1.5 millones de visitantes, mientras que los dos museos contabilizaron cerca de 400 mil personas, con un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

      Flores González explicó que el Grupo Mundo Maya cuenta con 43 unidades de negocio, entre ellas 12 aeropuertos, siete hoteles, cuatro parques, dos museos y unidades dedicadas al suministro y comercialización de hidrocarburos.

      En este último rubro, indicó que se han comercializado y suministrado 460 millones de litros de combustible en 13 estaciones de hidrocarburos, un crecimiento superior a 23% respecto a 2025.

      Además, las cinco gasolineras administradas por el grupo han comercializado más de 37 millones de litros.

      El director general señaló que 2026 representa una etapa de operación normal del grupo, mientras que entre 2027 y 2028 se prevé alcanzar el punto de equilibrio. Posteriormente, dijo, comenzará una etapa de consolidación y crecimiento sostenido.

      Destacó las obras de remodelación que se realizan en el Parque del Jaguar, en Tulum, donde se instalaron vehículos eléctricos para facilitar la movilidad de los visitantes y se construye un estacionamiento en la zona sur.

      LEA TAMBIÉN

      El tren al AIFA aumentará precio

      Los costos irán de los 11.50 hasta 110 pesos, según la distancia

      También se modernizan los baños y se sustituirá el arco de acceso por uno con elementos de arquitectura maya, como parte de las mejoras solicitadas por visitantes, habitantes y prestadores de servicios turísticos.

      El Grupo Mundo Maya también ofrece paquetes turísticos que incluyen transporte aéreo con Mexicana, traslados terrestres, hospedaje, alimentación y acceso a zonas arqueológicas y parques.

      Los paquetes para seis de sus hoteles tienen precios que van aproximadamente de 7 mil a poco más de 10 mil pesos, dependiendo del destino.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros
      AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros

      AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros

      SLP

      El Universal

      Grupo Mundo Maya incrementó en 37.23% la ocupación hotelera y recibió 1.5 millones de visitantes en parques.

      No hay capacidad de reservar gas: Cenegas
      No hay capacidad de reservar gas: Cenegas

      No hay capacidad de reservar gas: Cenegas

      SLP

      El Universal

      Producción de autos, con peor caída en 5 años: Inegi
      Producción de autos, con peor caída en 5 años: Inegi

      Producción de autos, con peor caída en 5 años: Inegi

      SLP

      El Universal

      Fallan salvaguardas de ChatGPT para jóvenes
      Fallan salvaguardas de ChatGPT para jóvenes

      Fallan salvaguardas de ChatGPT para jóvenes

      SLP

      AP