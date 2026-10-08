Inflación se ubica en 3.45% en septiembre
El Índice de Precios Subyacente creció 0.20% mensual, destacando aumentos en mercancías y servicios
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
En septiembre, la inflación general en México fue de 3.45%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En el noveno mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior.
Así, la inflación general anual se ubicó en 3.45%. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.23% y la anual, de 3.76%.
El Índice de Precios Subyacente (IPS), que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.20% a tasa mensual.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los de servicios, 0.26%.
A tasa mensual, el Índice de Precios no Subyacente creció 1.20%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.41%.
Inflación en EEUU se desacelera en agosto pese a gasto al alza
La Reserva Federal elevó tasas para controlar la inflación que sigue por encima del 2% objetivo.
no te pierdas estas noticias
Inflación se ubica en 3.45% en septiembre
El Universal
El Índice de Precios Subyacente creció 0.20% mensual, destacando aumentos en mercancías y servicios
Mexicana de Aviación prevé alcanzar su rentabilidad en 2030
El Universal
La aerolínea estatal planea alcanzar rentabilidad en 2030 tras ampliar su flota y abrir nuevas rutas desde AIFA.
AIFA reporta crecimiento de 8.14% en transporte de pasajeros
El Universal
Grupo Mundo Maya incrementó en 37.23% la ocupación hotelera y recibió 1.5 millones de visitantes en parques.