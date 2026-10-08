Inflación se ubica en 3.45% en septiembre

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En septiembre, la inflación general en México fue de 3.45%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el noveno mes del año, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.42% respecto al mes anterior.

Así, la inflación general anual se ubicó en 3.45%. En el mismo mes de 2025, la inflación mensual fue de 0.23% y la anual, de 3.76%.

El Índice de Precios Subyacente (IPS), que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.20% a tasa mensual.

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A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.14% y los de servicios, 0.26%.

A tasa mensual, el Índice de Precios no Subyacente creció 1.20%. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.41%.