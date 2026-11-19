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La posibilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos suba su tasa de interés, y con ello disminuya en el diferencial de tasas de ambos países, afectará al peso mexicano, alertó el Banco de México (Banxico).

Un miembro de la Junta de Gobierno estimó que una depreciación abrupta podría comprometer la contención inflacionaria que antes brindaba la apreciación cambiaria, según la Minuta número 128 que dio a conocer el banco central.

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Resaltó que, ante un diferencial bajo, es poco relevante el que México y Estados Unidos se sitúen en etapas distintas del ciclo económico, al igual que la naturaleza del choque en dicho país.En el documento se relata el análisis y motivación de los votos, sin mencionar los nombres de los miembros de la Junta, durante la reunión de política monetaria que se anunció el pasado 5 de noviembre en la cual, por mayoría, se decidió bajar a 6.25% la tasa de interés contra todo pronóstico.De los cinco integrantes del órgano colegiado tres votaron a favor de un recorte de 25 puntos base: la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores Omar Mejía Castelazo y Gabriel Cuadra García.Por el contrario, los subgobernadores Galia Borja Gómez y Jonathan Heath, consideraron mantener en el mismo nivel la tasa de referencia.La minuta menciona que uno destacó que el diferencial de tasas entre ambos países alcanzó un nuevo mínimo histórico desde que el Banco de México adoptó la tasa de referencia como instrumento de política monetaria en 2008, ubicándose en 262.5 puntos base en septiembre.Otro mencionó la importante depreciación del peso mexicano y la expectativa de que la Fed de EU incremente su tasa en diciembre.Uno más consideró que ante la posibilidad de un mayor endurecimiento monetario por parte de la Fed, es importante evaluar los efectos de una depreciación adicional.Sin embargo, expuso que, en teoría, una depreciación eleva el precio relativo de los bienes comerciables y, en caso de ser permanente, provocaría un efecto sobre la inflación anual que se disiparía después de un año.De ahí que señaló, la evidencia para México indica que el traspaso cambiario es cercano a cero en el corto plazo y acotado en el largo plazo, y que ha sido prácticamente cero bajo condiciones de holgura.Otro más notó que el diferencial de tasas ha promediado 289 puntos base en lo que va del año.Destacó que, ante el fortalecimiento de las expectativas de alzas en la tasa de fondos federales de Estados Unidos, las condiciones actuales estarían más alineadas con un diferencial de 425 puntos base, correspondiente con la mediana histórica.Advirtió que episodios de volatilidad adicionales podrían deteriorar aún más el diferencial de tasas ajustado por riesgo.En defensa del recorte a la tasa, uno esgrimió que, si bien la evolución cambiaria y su posible incidencia sobre la inflación y sus expectativas deben vigilarse, el movimiento al alza reciente en el tipo de cambio no constituye, por sí mismo, un argumento para mantener un grado de restricción mayor que el requerido.Destacó que México y Estados Unidos atraviesan por etapas distintas del ciclo económico.En su voto disidente se acompaña un comentario de Heath en el cual advirtió que una reducción adicional de la tasa de referencia no solo debilita la postura monetaria, sino que conlleva a resultados contrarios a los objetivos que motivan dicha reducción.Por su parte, Galia Borja, otra que se opuso a bajar la tasa, señaló que con este ajuste, el peso mexicano podría utilizarse en mayor medida como cobertura de otros activos, dada su elevada correlación con factores globales.Lo anterior, junto con los choques globales de oferta que se han superpuesto entre sí, podría retrasar la convergencia de la inflación al objetivo, alertó.