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Luego que madres de menores víctimas de abuso sexual y violación denunciaron a un sacristán de un templo en Prados, Segunda Sección, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuará con agilidad para detener al presunto responsable.

En entrevista, matizó que todos los casos donde se ven afectados niñas, niños y adolescentes deben ser resueltos, no solo aquellos que cobran relevancia en los medios de información.

"Porque pareciera que, a veces solo porque es un personaje o porque es alguien importante, porque es de la iglesia, o porque es algo se le debe dar más importancia", expuso.

El mandatario estatal dijo que la institución de procuración de justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, a fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas y sus familias.

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Sostuvo que, en "próximas horas" la Fiscalía realizará las diligencias y acciones de investigación necesarias, para dar con el paradero del presunto agresor sexual de infantes.