Pide Gallardo a FGE agilidad contra sacristán acusado de abuso
Un sacristán del templo San Pedro y Santa María de Guadalupe es señalado por abuso sexual a al menos 10 menores.
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Luego que madres de menores víctimas de abuso sexual y violación denunciaron a un sacristán de un templo en Prados, Segunda Sección, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se comprometió a que la Fiscalía General del Estado (FGE) actuará con agilidad para detener al presunto responsable.
En entrevista, matizó que todos los casos donde se ven afectados niñas, niños y adolescentes deben ser resueltos, no solo aquellos que cobran relevancia en los medios de información.
"Porque pareciera que, a veces solo porque es un personaje o porque es alguien importante, porque es de la iglesia, o porque es algo se le debe dar más importancia", expuso.
El mandatario estatal dijo que la institución de procuración de justicia debe llegar hasta las últimas consecuencias, a fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las víctimas y sus familias.
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Sostuvo que, en "próximas horas" la Fiscalía realizará las diligencias y acciones de investigación necesarias, para dar con el paradero del presunto agresor sexual de infantes.
Serían más de 10 infantes víctimas de abuso en templo de Prados
Un sacristán del lugar acumula ocho carpetas de investigación en la FGE, mientras las madres exigen justicia
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