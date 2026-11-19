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El riesgo de que la caída del peso encareciera los precios y retrasara la meta de la inflación dividió a la junta del Banco de México (Banxico) en la decisión de reducción de la tasa de interés, que sorprendió al consenso de analistas el pasado 5 de noviembre, según la minuta oficial de la reunión divulgada este jueves por el banco central mexicano.

Por tres votos contra dos, la Junta de Gobierno redujo la tasa de interés de referencia en México del 6,50 % al 6,25 %, al considerar que la debilidad de la demanda limitaría el efecto de la depreciación sobre la inflación.

La gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, y los subgobernadores José Gabriel Cuadra y Omar Mejía respaldaron el recorte de 25 puntos básicos, al apuntar que la economía aún operaba por debajo de su capacidad y la restricción monetaria seguía surtiendo efecto.

En tanto, el peso había perdido el 5,58 % en el periodo previo a la decisión.

El consenso del mercado esperaba que la tasa permaneciera en el 6,50 % en noviembre y al cierre del año, luego de que también advirtiera de la necesidad de un tiempo prolongado de estabilidad en las tasa de referencia.

Los precios en el mercado de derivados sí recogían en parte la posibilidad de un recorte y apuntaban a una tasa del 6,34 % para diciembre, según la misma minuta.

En contraste, los subgobernadores Galia Borja y Jonathan Heath votaron por mantener invariable la tasa.

Borja advirtió que, al reducirse la ventaja de rendimiento de México frente a otras economías, los inversores podrían recurrir con mayor frecuencia al peso para cubrir sus posiciones en otros activos.

Esa mayor exposición a movimientos financieros globales podría acrecentar la volatilidad y retrasar el regreso de la inflación a la meta del 3 %, sostuvo el subgobernador.

Al deliberar, los cinco integrantes tenían ante sí un repunte de la inflación general anual, del 3,42 % al 3,62 % entre las primeras quincenas de septiembre y octubre.

La Junta calificó la rebaja de "ajuste puntual" y consideró adecuado mantener la tasa en el 6,25 % "por un tiempo prolongado".

El banco central aún prevé que la inflación alcance su meta del 3 % en el cuarto trimestre de 2027.

Desde su máximo del 11,25 %, alcanzado en marzo de 2023, la tasa acumula una caída de cinco puntos porcentuales. La próxima reunión de política monetaria de Banxico, la última de 2026, será el 17 de diciembre.