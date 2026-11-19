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Reducir los costos operativos hasta en 60%, utilizar menos agua y atender mayores superficies de cultivo en menos tiempo son algunos de los resultados que productores mexicanos reportan tras incorporar drones agrícolas a sus operaciones. Estas experiencias fueron protagonistas de la participación de DJI Agriculture en la 31.ª edición de Expo AgroAlimentaria Guanajuato 2026, realizada del 10 al 13 de noviembre en Irapuato, Guanajuato, donde el DJI Agras T100 fue el producto principal presentado por la compañía.

Como parte del programa técnico del evento, el Dr. Alan L. MacCracken, ingeniero agrónomo y mecánico con experiencia en más de 130 países, compartió su conocimiento sobre técnicas de aspersión y el uso de drones para aplicaciones agrícolas.

"Usar drones hace más eficiente el trabajo de los agricultores y mejora en 100% la efectividad de los productos aplicados a través de ellos, al mismo tiempo que reduce el consumo de agua y genera un impacto positivo. Todos los drones ofrecen beneficios para la agricultura; lo importante es entender para qué queremos utilizarlos y reconocer las limitaciones del operador. Un dron es una excelente herramienta, pero el éxito no depende del equipo en sí, sino de cómo se utiliza", señaló el Dr. Alan L. MacCracken, experto en ingeniería agrícola.

Resultados reales en cultivos de frutas y hortalizas

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Las experiencias compartidas por productores durante el evento mostraron resultados especialmente relevantes en aplicaciones para cultivos de frutas y hortalizas, entre ellos mango, limón, aguacate, chile, jitomate, cebolla, berries, brócoli y papa. En estas operaciones, los productores reportaron reducciones en el uso de agua y agroquímicos, una mayor capacidad de trabajo diario y menores costos operativos.

Uno de los casos más destacados es el de Edson Yahir Andalla Rivera, de Agroasar, en Gabriel Zamora, Michoacán, quien produce mango, arroz, limón y maíz. En labores de control de maleza en arroz, pasó de atender entre dos y tres hectáreas al día con ocho trabajadores a cubrir hasta 45 hectáreas con un equipo de dos personas. El consumo de agua en estas aplicaciones también disminuyó de 300 a 35 litros por hectárea.

En Tancítaro, Michoacán, Adolfo Vladimir Salazar Pesqueira, de Agratech, reporta resultados significativos en cultivos de aguacate, hortalizas y maíz. Tras incorporar drones, el consumo de agua para sus aplicaciones disminuyó de aproximadamente 4,000 a 100 litros por hectárea. Además, labores que anteriormente requerían un día completo para atender entre dos y seis hectáreas ahora pueden realizarse en aproximadamente una hora, con una reducción cercana al 50% en la cantidad de agroquímicos utilizados.

Los beneficios económicos también son relevantes. En San Francisco del Rincón, Guanajuato, Jairo Gutiérrez Mena, quien cultiva chile, jitomate, cebolla y maíz, utiliza el DJI Agras T100 y reporta una reducción de entre 30% y 60% en sus costos operativos. Con drones, su capacidad de aplicación aumentó a ocho hectáreas por día, frente a las dos o tres hectáreas que anteriormente atendía mediante métodos tradicionales.

Por su parte, José de Jesús Trejo Reyes, de Los Espinos Produce, en Romita, Guanajuato, reporta ahorros de entre 30% y 50% en costos operativos en cultivos de berries, brócoli y papa. El consumo de agua disminuyó de un rango de entre 200 y 600 litros por hectárea a aproximadamente 70–100 litros. También destaca una mejor penetración de la aspersión en el follaje denso de los berries, uno de los principales retos asociados con este tipo de cultivo.

En zonas con terrenos más complejos, los drones también han contribuido a agilizar las labores agrícolas. Bardomiano Balzadua Carrillo, productor de aguacate y durazno en Tetela del Volcán, Morelos, utiliza el DJI Agras T70P y reporta que pasó de tratar una hectárea en dos o tres días a cubrir dos hectáreas en aproximadamente una hora y media, logrando ahorros operativos de entre 30% y 40%.

Finalmente, Marcelo López Hernández, de Agropyramids Mex, en Otumba, Estado de México, utiliza el DJI Agras T100 para aplicaciones de protección de cultivos en plantaciones de nopal. Labores que anteriormente tomaban hasta un mes utilizando tractor ahora pueden completarse en un máximo de seis días mediante drones. El costo de estas operaciones también disminuyó de aproximadamente 700 pesos a entre 300 y 400 pesos por hectárea.

En conjunto, estas experiencias muestran tres beneficios principales de incorporar drones a las operaciones agrícolas: una mayor capacidad de trabajo en menos tiempo, un uso más eficiente de los recursos y menores costos operativos. Los resultados varían de acuerdo con las características del cultivo, la superficie y las condiciones del terreno.

Intercambio de experiencias y conocimiento en Expo AgroAlimentaria 2026

Durante su participación en el evento, DJI Agriculture, en colaboración con sus distribuidores autorizados en México, FAMAQ y Dimasur, reunió experiencias de productores, demostraciones de vuelo en vivo y sesiones técnicas para mostrar aplicaciones prácticas de la tecnología de drones en distintos tipos de cultivos.

El programa incluyó conversaciones con productores y especialistas sobre técnicas de aspersión, aplicación de agroquímicos y agricultura de precisión, además de demostraciones y ejemplos reales sobre la manera en que los drones agrícolas ya están siendo incorporados a las operaciones del campo mexicano.

Con estas experiencias, DJI Agriculture concluyó su participación en Expo AgroAlimentaria Guanajuato 2026, destacando los resultados que productores mexicanos ya están obteniendo en sus operaciones y las oportunidades que estas tecnologías ofrecen para mejorar la eficiencia en distintos procesos agrícolas.

Acerca de DJI Agriculture

DJI Agriculture fue fundada por DJI en 2015 con la misión de llevar tecnología innovadora de drones a la agricultura, contribuyendo a hacerla más sostenible, eficiente y segura. DJI comenzó a invertir en investigación y desarrollo de drones de aspersión en 2012, antes de crear una unidad de negocio dedicada a los drones agrícolas. Como líder mundial en la industria de drones, DJI trabaja para construir un mundo mejor, impulsando continuamente el progreso humano mediante productos que aportan valor a la vida de las personas en todo el mundo de maneras cada vez más significativas. Actualmente, se estima que 700,000 drones agrícolas están en uso en todo el mundo, atendiendo más de 300 tipos de cultivos en más de 100 países y regiones.