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El gobierno mexicano solicitó a la casa Christie's que se frenara la subasta de esta semana del cuadro "Congreso de los pueblos por la paz" de Frida Kahlo.

La solicitud fue para requerir información completa sobre la procedencia de la obra. La pintura, que muestra una paloma blanca en un árbol con frutos entre un sol sonriente, la luna y dos rebanadas de sandía, iba a ser subastada el martes en Nueva York y las autoridades mexicanas pidieron que no sea puesta en venta hasta que se esclarezca dicha información.

La solicitud se fundamenta en la declaratoria que reconoce la obra de Frida Kahlo como monumento artístico de México.

"En colaboración con el vendedor, hemos decidido retirar el lote en este momento para llevar a cabo una investigación más exhaustiva", señalaron el jueves portavoces de Christie's en un correo electrónico enviado a The Associated Press. "Esperamos poder vender esta obra en una fecha posterior".

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La misma pintura fue subastada en 2020 por Sotheby's sin que hubiese impedimentos.

Toda la obra de Frida Kahlo en territorio mexicano es considerada monumento artístico y está protegida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de México.

Las autoridades mexicanas dijeron que, al hacer esta solicitud, colaboran con el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, cuyo fiduciario es el Banco de México.

Kahlo pintó "Congreso de los pueblos por la paz" en octubre de 1952 y la donó al Congreso de la Paz, del Consejo Mundial de la Paz, celebrado en Viena ese año.

La pintura salió de México más de tres décadas antes de la publicación del decreto de 1984 que declaró monumento artístico a la obra de Kahlo. El decreto prohíbe la exportación definitiva y se aplica a las obras de la artista que se encontraban en territorio mexicano al momento de publicarse.

Kahlo, cuya salud se deterioraba cada vez más, envió la pintura al congreso a través de su esposo, el también pintor Diego Rivera. Falleció en la Ciudad de México dos años después de crearla. El viaje a Viena fue registrado en las memorias de Emma Hurtado, la última esposa de Rivera, quien murió en 1957, y también ha sido referido por historiadores como Raquel Tibol.

El año pasado, el autorretrato de 1940 "El sueño (La cama)" de Kahlo se vendió por 54,7 millones de dólares, convirtiéndose en la obra de una artista femenina de mayor precio vendida en subasta.