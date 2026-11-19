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CIUDAD DE MÉXICO.- China fortalece sus lazos económicos con México para aprovechar su ubicación geográfica y potencial manufacturero, explican analistas.

El país que gobierna Xi Jinping posee la segunda mayor economía del mundo, cuyas empresas inyectaron 596 millones de dólares en territorio mexicano a través de Inversión Extranjera Directa durante la primera mitad de 2026.

Esta cifra cuadruplica los 147 millones que llegaron del gigante asiático en el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con cifras originalmente publicadas por la Secretaría de Economía.

"Este resultado es señal positiva para la economía nacional, ya que muestra confianza y optimismo sobre el futuro de México", opinó el economista en jefe de Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada.

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"Es importante generar confianza para atraer inversión de varias partes del mundo porque ayuda a la competitividad y al crecimiento económico, cuyas perspectivas no han sido optimistas en los últimos años", dijo durante una entrevista.

Ranking

La potencia asiática está por entrar al top 10 de países con más Inversión Extranjera Directa en México, pues este año se movió de la posición 19 a la 11.

Estados Unidos ha encabezado históricamente este ranking y colocó 16 mil 871 millones en el primer semestre.

Calzada expuso que el capital de China y otros países brinda mayor fortaleza y visibilidad a México. "No importa el color de la inversión, lo importante es que llegue más inversión al país", dijo el profesor de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Para apostar su dinero, los chinos están viendo el potencial de la economía mexicana, al ser un puente con América del Norte y América Latina gracias a su ubicación geográfica e industria manufacturera", señaló.

Los registros de la dependencia que encabeza Marcelo Ebrard muestran que la inversión china se canalizó principalmente a los servicios de diseño de sistemas de cómputo, al multiplicarse de 8 millones a 320 millones.

Ingresaron otros 185 millones para la fabricación de partes de vehículos automotores, así como 75 millones en la producción de computadoras y equipo periférico.