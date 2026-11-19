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deEste jueves el pleno delaprobó elque establece los lineamientos para el pago dey gratificaciones de fin de año en el que se estipula que "se pagará unade dieta, sin deducción alguna, o la parte proporcional del año en el ejercicio de sus funciones a las y los diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura".La Tesorería deldetalló que laque recibirán las y los diputados asciende aEn el acuerdo aprobado se argumenta que, con fundamento en elde laal Servicio del Estado, los trabajadores tendrán derecho a unanual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en uny el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, proporcionales al tiempo trabajado en el año respectivo, sin deducción alguna.De igual forma se estipula que se pagará a losprofesionales, por honorarios asimilados a salarios, unade 40 días sin deducción, siempre y cuando su contrato esté vigente al 30 de noviembre. "El prestador bajo este régimen, que haya tenido un cambio de contratación o adscripción, recibirá la parte proporcional".