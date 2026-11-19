Congreso CDMX aprueba aguinaldo para diputados
La Tesorería del Congreso confirmó que el pago será de 96 mil 816 pesos
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La mayoría de las y losdiputados locales recibirán más de 96 mil pesos
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de aguinaldo.
Este jueves el pleno del Congreso local aprobó el acuerdo AC/CCDMX/III/JUCOPO/3A/010/2026 que establece los lineamientos para el pago de aguinaldo y gratificaciones de fin de año en el que se estipula que "se pagará una gratificación de 40 días de dieta, sin deducción alguna, o la parte proporcional del año en el ejercicio de sus funciones a las y los diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura".
La Tesorería del Congreso local detalló que la gratificación anual o aguinaldo que recibirán las y los diputados asciende a 96 mil 816 pesos.
En el acuerdo aprobado se argumenta que, con fundamento en el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, proporcionales al tiempo trabajado en el año respectivo, sin deducción alguna.
De igual forma se estipula que se pagará a los prestadores de servicios profesionales, por honorarios asimilados a salarios, una gratificación extraordinaria de 40 días sin deducción, siempre y cuando su contrato esté vigente al 30 de noviembre. "El prestador bajo este régimen, que haya tenido un cambio de contratación o adscripción, recibirá la parte proporcional".
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