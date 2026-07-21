Banxico enfrenta un entorno complejo: José Cuadra García

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pese al descenso de la inflación, el Banco de México (Banxico) enfrenta un entorno complejo, advirtió el subgobernador de la institución, José Gabriel Cuadra García.

Durante su participación en las Reuniones de Julio 2026, aseguró que aún se tiene un balance delicado del panorama inflacionario.

Al presentar el Panorama inflacionario en México, Cuadra García comentó sobre las variables al subrayar que la economía opera por debajo de su capacidad.

Mientras que, sobre los riesgos, alertó, prevalecen aquellos al alza, lo que constituye un desafío.

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El subgobernador reconoció que la inflación descendió en sus últimas lecturas, ubicándose dentro del intervalo de variabilidad.

Tuvo una disminución significativa en el componente no subyacente, que es volátil, enfatizó.

En tanto, se observó una reducción del componente subyacente, primordialmente de la inflación de mercancías, señaló.

Sobre la naturaleza de los choques, detalló, vienen por varios frentes como los de oferta que tienden a reflejar cambios en precios relativos y no presiones generalizadas de precios.

También mencionó los impuestos especiales en algunos bienes relacionados con mercancías alimenticias, y el de aranceles a bienes provenientes de países con los que México no tiene tratado.

De igual manera, el que se origina de eventos climatológicos que afectaron productos agrícolas y los aumentos en las cotizaciones internacionales de energéticos debido al conflicto en Medio Oriente.

En ese contexto, enfatizó que siguen los riesgos para la inflación con la persistencia en servicios y por posibles episodios de una depreciación cambiaria.