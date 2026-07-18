Accede Venezuela a 346 mdd por los sismos

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Caracas.- Venezuela ha accedido a 346 millones de dólares de "sus propios recursos" del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el proceso de recuperación y reconstrucción tras los devastadores sismos del pasado 24 de junio, anunció este viernes la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En un comunicado, la mandataria explicó que los fondos permitirán "apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos".

Rodríguez agradeció a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, por "su respaldo y compromiso, así como a todas las instituciones que hicieron posible este importante paso".

"Seguiremos trabajando sin descanso para proteger a nuestro pueblo y avanzar en la recuperación del país", agregó.

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La jefa de Estado había informado el pasado 8 de julio de una llamada con Georgieva para la liberación de "recursos bloqueados de Venezuela" en el FMI.

La líder chavista exigió entonces una vez más el cese de las sanciones contra Venezuela y del bloqueo de los recursos que, dijo, su país necesita para el proceso de reconstrucción.