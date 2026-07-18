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"México necesita más inversión para crecer"

Considera BlackRock centrarse en las certidumbres

Por El Universal

Julio 18, 2026 03:00 a.m.
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"México necesita más inversión para crecer"
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      CIUDAD DE MÉXICO.- México necesita más inversión para crecer de manera sostenida en las siguientes décadas, consideró BlackRock, el fondo de inversión que maneja 15 mil millones de dólares en todo el mundo.

      "Se necesita inversión; tenemos una firme convicción de que entre más crezcan las economías en general, nosotros vamos a participar en ese crecimiento para capitalizarla", dijo el director general en México, Sergio Méndez, durante la presentación de las Perspectivas Globales de Medio Año del BlackRock Investment Institute (BII).

      Mencionó que ven que se está tratando de fomentar un ambiente propicio para la inversión con iniciativas para que México pueda aprovechar esa oportunidad.

      "El sector energético en México es la gran oportunidad", aseguró al comentar que el gobierno federal está centrado en eso. Además, mostró interés por la parte de inversiones en logística por la coyuntura que se tiene con ubicación geográfica.

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      Para ello, consideró importante centrarse en las certidumbres más que en las incertidumbres porque esas se miden y se pide una prima de riesgo.

      En el caso de México se están haciendo esfuerzos para hacerlo.

      "Mientras que se vayan destapando estas estrategias, creo que el apetito sigue en México y en la parte energética más; vimos las subastas que ha habido de generación de energía que ya fueron tremendamente exitosas y hay muchas empresas que quieren participar porque es una certidumbre", ponderó.

      No sólo en el caso de México, sino a todos se les pide que generen condiciones para poder cumplir con la responsabilidad fiduciaria de los fondos.

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