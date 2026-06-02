Bolsa Mexicana abre junio a la baja
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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este lunes una baja del 0,66 % en la primera sesión de junio, tras su cierre positivo en mayo, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 68.137,03 unidades.
Al interior del mercado mexicano resaltaron las pérdidas de las emisoras Industrias Peñoles (-4,04 %), Grupo Carso (-4,01 %), Bimbo (-3,62 %), Volaris (-3,23 %) y Sigma (-3,07 %).
En la jornada, el peso mexicano se depreció un 0,11 % frente al dólar, al cotizar en 17,36 unidades por billete verde, frente a los 17,34 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.
Por su parte, Wall Street cerró este lunes con nuevos récords en sus tres principales indicadores, más atento a los buenos pronósticos del sector tecnológico que a la paralización de las negociaciones entre EU e Irán.
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Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió el 0,09 %, hasta los 51.078 puntos; el S&P 500 avanzó el 0,26 %, hasta las 7.599 unidades, y el Nasdaq progresó el 0,42 %, hasta los 27.086 enteros.
Nvidia se disparó 6,25 %, tras presentar un nuevo chip para computadoras personales.
El petróleo de Texas subió el 5,49 %, hasta los 92,16 dólares el barril en reacción a la paralización por parte de Irán de las negociaciones de paz con EE.UU., debido a la ofensiva israelí en el Líbano.
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