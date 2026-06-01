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Tras el sorpresivo repunte de marzo, las

que envían los

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, en especial de, en abril se bajaron del techo de los 5 mil millones de dólares.), informó que durante el cuarto mes del 2026 el ingreso por dichos flujos ascendió ade dólares.Lo anterior significó unarespecto al, cuando se recibieronde dólares.Sin embargo, en su comparación con abril de 2025, representó unde, un aumento más alto que el de igual periodo del año previo, según cifras del Instituto Central.El resultado se debió a que los paisanos realizaronde dinero a sus lugares de origen, al pasar deen marzo ade operaciones.También se redujo ligeramente elpor cada remesa enviada deen marzo aen abril.Incluso enque habían superado a las, eldisminuyó deentredel presente año.De acuerdo con el, eldel total de los ingresos porse realizó a través de, al sumar 19 mil 505 millones de dólares.Por su parte, lasefectuadas eny lasrepresentaron eldel monto total, respectivamente, al registrar niveles de 133 y 38 millones de dólares, respectivamente.Así, de manera acumulada, de, los datos deindican que el valor de los ingresos porse ubicó ende dólares.Es decir, monto que superó losde dólares que ingresaron el primer cuatrimestre de 2025 y que cuando registró una expansión anual de 2.6%.