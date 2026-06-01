Estudio prevé caída en el uso de efectivo en México hacia 2030

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CIUDAD DE

, junio 1 (EL UNIVERSAL).- El

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enmantendrá una tendencia dedurante los próximos años, impulsado por la mayor adopción de tarjetas,y otros medios de pago electrónicos, de acuerdo con elSegún el estudio, el efectivo representó 40% del valor de las transacciones realizadas en puntos de venta durante 2025, participación que se reducirá a 35% para 2030. En el, su presencia pasará de 9% a 7% en el mismo periodo, reflejando una migración gradual hacia alternativas digitales.El gerente general de Enterprise de Global Payments para, señaló que los consumidores muestran una creciente apertura hacia métodos de pago más rápidos, simples y seguros. Aunque el efectivo mantiene una participación relevante, especialmente entre segmentos subbancarizados y en compras de menor monto, consideró que el mercado mexicano avanza hacia unaEl reporte prevé que lasserán uno de los principales motores de este cambio. En, su participación aumentará de 26% del valor de las transacciones en 2025 a 30% en 2030, mientras que en puntos de venta crecerán de 9% a 14%. Plataformas comoy PayPal encabezan su adopción en el país, mientras que Apple Pay y Google Wallet continúan ampliando su presencia.Las tarjetas seguirán siendo el principal instrumento de pago. En 2025, las tarjetas de crédito, débito y prepago concentraron 57% del valor de las transacciones dey 52% de las realizadas en puntos de venta. Las tarjetas de crédito mantienen el liderazgo en las compras en línea, mientras que las de débito conservan una mayor participación en establecimientos físicos.Pese al avance de loscontinúa siendo el país decon mayoren establecimientos físicos. El efectivo representó 40% del valor de las transacciones en puntos de venta durante 2025, por encima de Colombia, con 32%, y Perú, con 30%. No obstante, la tendencia apunta a unaconforme se expande la infraestructura digital y aumenta la adopción de nuevos métodos de pago por parte de consumidores y comercios.Incentivar elconprovocará unen elImpulsar el pago de combustibles mediantepuede convertirse en un factor relevante para acelerar la reducción delen, al generar hábitos de consumo que suelen mantenerse en el tiempo, consideró D'Antiochia.A partir de julio, el gobierno federal junto con bancos comenzará una campaña para incentivar el uso deen laen todo el país, como parte del inicio de la estrategia nacional por reducir ely digitalizar la economía."Lo más importante de esta medida es que generaen el. Una de las cosas que son muy notorias en el segmento de pago digital es que muchos consumidores cuando empiezan a acostumbrarse a utilizar algo de forma más recurrente, en general no lo dejan de hacer con el paso del tiempo", dijo.En ese sentido, el directivo señaló que lademuestra que cuando los usuarios comienzan a utilizar de manera recurrente herramientas de pago digitales, difícilmente regresan a esquemas tradicionales. Como ejemplo, mencionó que la pandemia de Covid-19 impulsó de forma significativa la adopción de, debido a que muchas personas evitaron el contacto con dinero físico, una tendencia que posteriormente se mantuvo.D'Antiochia explicó que iniciativas de este tipo también generan beneficios para las estaciones de servicio y para las autoridades, al favorecer unaen las operaciones comerciales y facilitar el control y la regularización de transacciones. Añadió que, desde la perspectiva del, losofrecen mayor comodidad al evitar el manejo de grandes cantidades de efectivo.Asimismo, indicó que los incentivos para fomentar la digitalización de pagos han mostradoen distintos mercados de. Aunque reconoció que este tipo de apoyos suelen ser temporales y difíciles de sostener en el largo plazo, afirmó que una vez que los consumidores adoptan estos mecanismos de pago, gran parte del volumen de operaciones suele mantenerse aun cuando desaparecen los incentivos iniciales.