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Cae producción automotriz 2.2%

También las exportaciones disminuyeron en julio

Por EFE

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Cae producción automotriz 2.2%
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      Ciudad de México.- La producción de vehículos ligeros en México cayó el 2.19 % interanual en julio, hasta las 302,673 unidades, mientras que las exportaciones disminuyeron el 9.69 %, a 261.534 unidades, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      El resultado implicó 6,780 vehículos menos fabricados frente a julio de 2025, cuando se produjeron 309,453 unidades, y 28,064 exportaciones menos respecto a las 289,598 unidades enviadas al exterior en el mismo mes del año pasado.

      En los primeros siete meses del año la producción de vehículos ligeros sumó 2,298,977 unidades, un retroceso anual del 0.65 % y 15,100 vehículos menos que los 2,314,077 fabricados en el mismo periodo de 2025.

      Las exportaciones acumuladas alcanzaron 1,950,779 unidades, un retroceso del 0.26% frente a las 1,955,782 de los primeros siete meses del año pasado.

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      La caída en la exportación del sector de automoción, la mayor industria del país, se da en medio de una reconfiguración industrial, luego de que Toyota haya comenzado a trasladar parte del ensamblaje de la camioneta Tacoma hacia Estados Unidos y de que General Motors adaptara su planta en Ramos Arizpe para modelos compactos.

      Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros, con 1,481,497 unidades, equivalentes al 75.9 % del total entre enero y julio.

      Le siguieron Canadá, con 247,069 unidades y el 12.7% del total; Alemania, con 52,239 unidades y una participación del 2.7%; Brasil, con 34,885 vehículos y el 1.8%, y el resto de países, con 135,089 unidades.

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