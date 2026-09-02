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Cae turismo cubano 62% en 7 meses

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Cae turismo cubano 62% en 7 meses
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      LA HABANA.- El turismo cubano cayó entre enero y julio del presente año un 62% en relación con igual período del 2025, una fuerte caída del sector estratégico en la isla que se registra luego de que Estados Unidos amenazara a operadores internacionales e impusiera un cerco energético , informaron las autoridades.

      Durante ese lapso arribaron a Cuba 419.000 visitantes, contra 1,1 millones registrados en igual período del año pasado, indicó un informe publicado el martes por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

      El informe dice que ello se traduce en una notable ausencia de turistas en las calles de la isla, con hoteles, hostales y alojamientos privados cerrados, así como playas, comercios y atracciones con pocos visitantes internacionales.

      Según el informe de la entidad, los descensos más notables se dieron en la llegada de canadienses que pasaron de unos 478.300 en 2025 a 127.600 este año; los cubanos residentes en el exterior pasaron de 140.000 a 88.000 y los estadounidenses de 77.200 a 37.000.

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      Rusia, México, Argentina y España también se cuentan entre los emisores con caída en las llegadas.

      Entre mayo y julio, EU anunció sanciones contra la isla.

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