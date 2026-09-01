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Remesas en México suben 3.1 % en primeros siete meses

El Banco de México informó que en julio se recibieron 5 mil 571 millones de dólares

Por El Universal

Septiembre 01, 2026 10:18 a.m.
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Remesas en México suben 3.1 % en primeros siete meses
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      Las remesas en México se elevaron un 3,1 %, hasta los 36 mil 349 millones de dólares, en los primeros siete meses de 2026 comparado con el mismo periodo del año pasado, pese a la agresiva política migratoria de Estados Unidos, principal origen de los envíos al país, informó este martes el Banco de México (Banxico).

      Remesas en México: cifras y evolución en 2026

      Solo en julio, México captó 5.571 millones de dólares en remesas, un avance interanual del 3 %.

      Con ello, México aumentó en 1.099 millones de dólares la cifra recibida en los primeros siete meses de 2025, cuando obtuvo 35.250 millones de dólares.

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      En México, el envío promedio de connacionales al país se elevó un 4,8 % entre enero y julio, pues pasó de 390 dólares a 408 respecto al mismo periodo de 2025.

      El número de operaciones en este periodo disminuyó un 1,6 % interanual, hasta poco más de 89 millones, mientras que el 99,1 % del monto recibido llegó mediante transferencias electrónicas.

      Tan solo en julio se realizaron poco más de 13 millones de operaciones, prácticamente sin cambios respecto al mismo mes de 2025, mientras que el monto promedio se elevó un 3 % hasta los 426 dólares.

      Impacto de la política migratoria y contexto histórico

      Por otro lado, Banxico informó que los residentes en México enviaron al exterior remesas por un valor de 104 millones de dólares, una expansión interanual del 3,9 %.

      Las remesas comenzaron a crecer de forma sostenida al inicio de la pandemia de la covid-19, en marzo de 2020, y se consolidaron como la principal fuente de ingresos externos de México.

      Sin embargo, México rompió en 2025 una racha de 11 años consecutivos de crecimiento anual de las remesas, al recibir 62.471,7 millones de dólares, el 3,9 % menos que el récord de 64.745 millones alcanzado en 2024, en un contexto marcado por el endurecimiento de la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

      Las deportaciones y la agresiva la política migratoria estadounidense mantienen la preocupación en México, donde los connacionales representan cerca de la mitad de los aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos.

      Las remesas equivalen a alrededor de un 4 % del producto interior bruto (PIB) mexicano y colocan al país como el segundo mayor receptor de estos recursos en el mundo, solo por detrás de la India.

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