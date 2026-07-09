Caos comercial afecta a México: FMI

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Ciudad de México.- México y Canadá serán los más castigados por la incertidumbre comercial en América del Norte, advirtió el Fondo Monetario Internacional.

De ahí que el organismo, que preside Kristalina Georgieva, recortó los pronósticos económicos para ambos países para el 2026 y 2027.

El ajuste se da tras la reciente renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entrará en revisiones anuales y en medio de la materialización del riesgo planteado por el FMI de la reanudación del conflicto en Medio Oriente.

A través del reporte de Expectativas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) que dio a conocer este miércoles, alertó que la fragmentación del comercio podría acelerarse, lo que perjudicará la producción y elevará los precios, aunado al estancamiento de la tendencia desinflacionaria.

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Así, el FMI actualizó sus expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México, al pasar de 1.6% que preveía en el informe de abril a 1.2%, un descenso de 0.4 puntos porcentuales y debajo de lo que espera el Banco Mundial, con su estimado en 1.3%.

Para el siguiente año, la institución modificó su pronóstico a 1.9% desde 2.2% anterior. Es la primera vez que disminuye sus expectativas de México.

De acuerdo con el organismo, para México se proyecta una aceleración moderada del crecimiento gracias a políticas internas menos restrictivas. Sin embargo, alertó que la incertidumbre limitará la actividad.

Para la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller, el FMI está previendo que esa desconfianza seguirá frenando a México, por lo que hizo una "significativa" reducción a la proyección económica.

Asimismo, señaló que entre las principales economías sólo se hicieron revisiones a la baja tan "severas" a otros dos países: Canadá con menos 0.4 y Arabia Saudita, 1.4 puntos.

Para Canadá, el FMI anticipa que el crecimiento se desacelerará a 1.1 % en 2026 y 1.7% en 2027.