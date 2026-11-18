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Quizá los problemas comenzaron con el multimillonario de la IA y el caos de Silicon Valley que siguió a los reportes sobre su infidelidad, incluso con una presunta espía china. O quizá fue la caída de Microsoft que, según cómo se mirara, o bien dejó a la deriva a millones de trabajadores frustrados o los libró de una avalancha electrónica diaria e implacable.

Pero cuando parecía que las cosas se tranquilizaban un poco luego de un fin de semana de caos aéreo, United Airlines anunció una falla generalizada y varios de los principales bancos de Estados Unidos comenzaron a reportar retrasos significativos, en los que algunas transacciones no se concretaban.

"Estamos trabajando para resolver esto lo más rápido posible", dijo un portavoz de Chase en un comunicado. Se ha vuelto una frase común en Estados Unidos en los últimos días.

El mejor ejemplo comenzó la tarde del viernes, cuando las autoridades de Estados Unidos ordenaron de repente que todos los aviones en todo el país aterrizaran de inmediato. Fue entonces que muchos empezaron a pensar que algo pasaba.

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Basta con preguntarle a Chuck Amasio, un hombre de 68 años de Rahway, Nueva Jersey, que intentaba salir del Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando la cancelación de su vuelo lo llevó a tomarse unas cervezas con su hermano en un bar del aeropuerto y, finalmente, a pasar la noche en un hotel. La mañana del sábado, volvió al aeropuerto para intentarlo de nuevo. "Están pasando muchas cosas raras", comentó Amasio. "Eso hace pensar".

Su primer pensamiento fue sombrío: "Hablamos de cómo las guerras ya no se hacen con bombas. Cierran el espacio aéreo o una red eléctrica. Pueden paralizar una economía".

Si se suman unos cuantos ejemplos más solo del viernes —un crucero que volcó en Nueva Orleans cuando un buque cisterna lo embistió, drones sospechosos sobre una base aérea de Estados Unidos en Reino Unido, una bomba hallada cerca de una planta de etanol en Illinois—, quizá todo parezca aún más extraño, abriendo la puerta para que un escritor que lleva generaciones hurgando en los temores de Estados Unidos ofrezca su propia explicación.

Stephen King escribió en un tuit la tarde del viernes: "Los extraterrestres han aterrizado. Esa es la verdadera razón de la orden de detener los vuelos en tierra. No quieren desatar un pánico mundial".

Las explicaciones oficiales para los miles de aviones inmovilizados y las horas de problemas con el correo electrónico y otras fallas informáticas fueron mucho más prosaicas.

Una actualización tecnológica del sistema nacional de control del tráfico aéreo había sobrecargado equipos anticuados y provocado fallas "intermitentes" en las comunicaciones y vacíos de radar, lo que llevó a la orden de detener los vuelos en tierra que duró más de cuatro horas, señalaron funcionarios del gobierno.

Para la mañana del sábado, los viajes aéreos ya eran más fluidos y Bryan Bedford, administrador de la Administración Federal de Aviación, indicó que los horarios de las aerolíneas deberían volver a la normalidad a última hora del domingo.

Microsoft, por su parte, informó el sábado que sus servicios se habían restablecido por completo, y explicó que el problema "se originó por un inconveniente durante una actualización previa de la capacidad de la red que se manifestó" tras un cambio reciente en la red.