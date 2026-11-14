Arranca Buen Fin vigilado por Profeco

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Ciudad de México.- El sector público y privado dieron el banderazo de arranque de la décima sexta edición de el Buen Fin 2026, con el compromiso del gobierno federal de que habrá mecanismos para que los consumidores verifiquen que las ofertas sean reales y con una mayor incorporación de Micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo esta campaña de ofertas y descuentos, en los que se espera una participación de alrededor de 200 mil empresas de todos los tamaños.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) "va a estar muy pendiente de que las ofertas sean ofertas, de que los descuentos sean descuentos, etcétera, que sea lo que se dice".

"Desde la Profeco compartimos un propósito, que el dinamismo del comercio se traduzca en beneficios reales para las familias mexicanas, que cada persona pueda tomar decisiones con información, encontrar ofertas convenientes y sobre todo tener la certeza que se van a respetar sus derechos", dijo por su parte el procurador federal del consumidor, Iván Escalante.

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Asimismo, se ofrece a los consumidores una plataforma para comparar precios, lo que se logra por los levantamientos previos de precios de productos de alto consumo durante esta temporada de 490 productos en 400 distintos puntos de venta.