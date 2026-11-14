Pierde la BMV el 0.26% en la semana

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Ciudad de México.- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una pérdida de 0.84%, que la llevó a cerrar la semana con una caída del 0.26% para sumar dos bajas en las últimas tres semanas, y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, bajó a las 71,204.98 unidades.

Del pasado lunes al miércoles, el mercado mexicano se apuntó tres nuevos máximos históricos en fila, el último de 72,002.05 puntos.

"El mercado de capitales cerró la semana con ganancias generalizadas a nivel global. Las ganancias se deben a un optimismo sobre la caída de los precios de los energéticos a nivel internacional", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV se movió en sentido contrario ya que "cerró la semana con una pérdida de 0,26 %, pero a pesar de la caída, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico".

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Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, destacaron las caídas semanales de Industrias Peñoles (-6,26 %), Alpek (-5,04 %), Genomma Lab (-3,95 %), Cemex (-2,77 %) y GCC (-2,75 %).

El peso mexicano acumuló dos semanas de recuperación frente al dólar tras ganar un 0.51% en los últimos cinco días, aunque analistas advirtieron que el avance todavía no anticipa una apreciación sostenida.

El peso mexicano cerró este viernes en 18.53 unidades por dólar, con una apreciación semanal del 0.51%, y encadenó dos semanas de recuperación, según datos de cierre del Banco de México (Banxico). En la jornada avanzó un 0.44% frente al cierre del jueves, de 18.61 pesos por dólar, mientras que en noviembre acumula una recuperación del 1.44%.

Por su parte, Wall Street cerró este viernes en terreno mixto. Al toque de la campana, el Dow Jones ganó 50 puntos, hasta los 52,347; el selectivo S&P 500 restó un 0.40%, hasta los 7,561 enteros; y el tecnológico Nasdaq cedió 0.91%, hasta las 25,136 unidades.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 0.2%, hasta 88.56 dólares el barril, terminando a la baja una semana volátil en la que los operadores han puesto el foco en Estados Unidos e Irán.