BMW inicia paro técnico de 3 semanas
De manera simultánea, se abrió una convocatoria para la contratación de nuevo personal
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Aprovechando la temporada decembrina y el acondicionamiento de la maquinaria para comenzar a trabajar con motores aceitados, en la planta de BMW iniciaron un paro técnico de 3 semanas, que se da de manera simultánea a la convocatoria para la contratación de nuevo personal.
Los trabajadores nuevos serán técnicos en mantenimiento, quienes deberán presentarse a un evento en fecha por definir, antes de que concluya el mes, justo para incorporarse a las labores de revisión y reparación de maquinaria o de mantenimiento correctivo o preventivo, del 14 de diciembre al 4 de enero de 2026.
El paro compromete mandar a asueto a un grupo determinado de trabajadores operativos. La planta mantiene alrededor de 3 mil 700 empleados directos.
El último paro técnico que la empresa confirmó, data de julio de 2025.
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