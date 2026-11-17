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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Si México consiguiera que 90% de los niños de 10 años alcanzaran el nivel mínimo de competencia lectora podría generar 8.09 billones de dólares adicionales en actividad económica, aumentar su recaudación fiscal en 1.15 billones, ampliar las oportunidades educativas de más de 2 millones de estudiantes y evitar 20 mil 222 muertes de menores de cinco años y 37 mil 141 matrimonios infantiles entre 2031 y 2050, según el Instituto de Evidencia Educativa.

México y el impacto de la competencia lectora infantil

El reporte Alfabetizar a tiempo, transformar el desarrollo, elaborado por el organismo, destaca que apenas 52.4% de los niños mexicanos de 10 años de edad alcanzan el nivel mínimo de competencia lectora, mientras que 47.6% no consiguen leer y comprender textos sencillos.

Fiorella Santini, analista de datos del instituto y coautora del estudio, explica que la cifra proviene del indicador de pobreza de aprendizaje publicado por el Banco Mundial y el Instituto de Estadística de la UNESCO, y que la investigación plantea una simulación para estimar los beneficios que México obtendría si lograra que nueve de cada 10 niños alcanzaran las competencias mínimas de lectura.

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Para alcanzar la meta de 90%, el país tendría que cerrar una brecha de 37.6 puntos porcentuales.

México ocupa el séptimo lugar entre los 21 países de América Latina y el Caribe incluidos en el estudio por la proporción de niños de 10 años que ya alcanzan el nivel mínimo de lectura.

Sin embargo, la distancia de 37.6 puntos porcentuales respecto de la meta muestra que millones de estudiantes todavía enfrentan dificultades para desarrollar una habilidad indispensable para continuar sus estudios.

Santini aclara que el estudio no establece cómo alcanzar esa meta ni evalúa las políticas educativas necesarias para conseguirla.

"No se explica ni se demuestra cómo se alcanzaría o de qué manera se podría alcanzar esa meta de 90%", afirma, y precisa que las cifras corresponden a un escenario hipotético elaborado por What Works Hub for Global Education.

Beneficios educativos, laborales y sociales estimados

La investigación estima que un millón 672 mil 700 niños adicionales podrían acceder a alguna modalidad de educación secundaria y otros 547 mil 579 llegarían al último grado de primaria.

Asimismo, 938 mil 960 jóvenes de entre 15 y 24 años tendrían empleo persistente durante el periodo analizado.

Santini comenta que uno de los principales beneficios educativos sería el acceso de 1.67 millones de estudiantes adicionales a la secundaria, mientras que más de 500 mil niños podrían llegar al último grado de primaria. Menciona que casi un millón de jóvenes también tendría mayores posibilidades de acceder a un empleo persistente, como resultado de una mejor alfabetización durante la infancia.

En materia laboral, México concentraría 21.5% de los jóvenes adicionales con empleo persistente estimados para América Latina y el Caribe. De cumplirse la meta de alfabetización, 938 mil 960 mexicanos de entre 15 y 24 años tendrían mayores posibilidades de mantenerse ocupados entre 2031 y 2050.

En el terreno económico, el país podría generar 8.09 billones de dólares adicionales en actividad productiva y aumentar su recaudación fiscal en 1.15 billones durante ese mismo periodo. Estas cantidades representarían 25.6% y 26.4%, respectivamente, de los beneficios estimados para América Latina y el Caribe.

La coautora afirma que los resultados serían diferentes en cada uno de los 21 países analizados debido a sus condiciones educativas iniciales. En el caso de México, explica que el mayor impacto educativo se reflejaría en el acceso a la secundaria, aunque los beneficios también alcanzarían el empleo, la actividad económica y el bienestar social.

Pese a su peso en los beneficios económicos, México concentraría únicamente 5.4% de los niños adicionales que llegarían al último grado de primaria en la región. El estudio muestra así que los efectos potenciales de mejorar la lectura no tendrían la misma magnitud en todos los indicadores educativos, laborales y económicos.

Además, para 2050 su Producto Interno Bruto (PIB) per cápita sería 29.9% superior al proyectado si los niveles de aprendizaje permanecieran sin cambios.

Santini menciona que los 8.09 billones de dólares adicionales estimados para México no corresponden a ingresos de un sólo año, sino al efecto económico acumulado entre 2031 y 2050. Explica que el incremento potencial de 29.9% del PIB per cápita representa otro indicador de los beneficios que tendría elevar las competencias lectoras de los niños.

Los montos económicos previstos para México están expresados en dólares constantes de 2023 y representan la diferencia acumulada entre mantener los niveles actuales de aprendizaje y alcanzar la meta de 90%. La simulación supone que esa mejora se consigue y sostiene en el tiempo, pero no calcula cuánto tendría que invertir el país para lograrla.

En materia de bienestar social, México concentraría 13.5% de las muertes infantiles potencialmente evitadas en América Latina y el Caribe, lo que lo colocaría en el tercer lugar regional.

La especialista explica que los beneficios de mejorar la lectura no se limitan a la economía y la educación. Menciona que el estudio también estima más de 20 mil muertes evitadas entre menores de cinco años y subraya que esta cifra corresponde al resultado acumulado de las dos décadas analizadas, no a una reducción anual de la mortalidad infantil.

El estudio relaciona esos beneficios con mayores niveles de alfabetización de las futuras madres y la permanencia de las niñas en la educación secundaria, que disminuye el riesgo de matrimonio antes de los 18 años.

En México, la estimación sobre mortalidad infantil se basa en la relación entre la alfabetización de las futuras madres y la supervivencia de sus hijos. El modelo considera que una mejor formación lectora durante la infancia podría traducirse, años después, en mejores condiciones para la salud y el cuidado de los menores de cinco años de edad.

La investigación precisa que los beneficios educativos, laborales y de salud son estimaciones independientes, por lo que no necesariamente corresponden a las mismas personas. Tampoco representan resultados garantizados, sino los efectos potenciales de mejorar y mantener los niveles mínimos de lectura durante los años considerados.

La especialista menciona que el propósito de la investigación es mostrar a los gobiernos de América Latina y el Caribe las consecuencias económicas y sociales de no garantizar la alfabetización inicial a menores.

Comenta que el instituto busca difundir los resultados mediante encuentros internacionales y medios de comunicación para colocar el aprendizaje de la lectura entre las prioridades de las políticas educativas.

Datos

* 938 mil 960 mexicanos de entre 15 y 24 años tendrían más posibilidades de mantenerse ocupados entre 2031 y 2050.

* 21 países fueron considerados para la realización del estudio.