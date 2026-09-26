Anuncia 10 nuevas rutas aéreas hacia Cancún

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La gobernadora de

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anuncióy elde conexiones desde Canadá y Estados Unidos hacia el, además de nuevas opciones nacionales, como parte del fortalecimiento de la conectividad turística deLezama Espinosa destacó que lasamplían las alternativas para quienes visitan ely contribuyen a mantener lacomo generadora de nuevas oportunidades y prosperidad para las familias quintanarroenses.En cuanto a las nuevas conexiones internacionales,iniciará eluna ruta entre Halifax, Nueva Escocia, y Cancún, con tres frecuencias semanales.Elcomenzará también la conexión Windsor-Cancún, a cargo de, con una frecuencia semanal. Asimismo,iniciará ese mismo día el servicio Tampa-Cancún, con dos vuelos por semana.Paraincorporará dos rutas más desde Estados Unidos:, a partir del 7 de enero, con tres frecuencias semanales, y, desde el 8 de enero, con dos vuelos por semana. Mara Lezama destacó que esta última conexión representa la recuperación de una conexión que llevaba más de 10 años suspendida y ahora será una nueva ruta para Breeze.La gobernadora deinformó además sobre elde diversaspara laretomará ella conexión, con cuatro vuelos semanales.Elretomará la ruta Fredericton-Cancún, con una frecuencia semanal.Ese mismo día,reanudará sus conexiones desde Edmonton y Montreal hacia Cancún, con tres vuelos semanales desde cada ciudad, mientras que el 17 deregresará la rutacon la misma aerolínea, con cuatro vuelos por semana.En materia de, la gobernadora Mara Lezama anunció queenlazará Acapulco con Cancún a partir del 3 de noviembre, con dos frecuencias semanales.Asimismo,conectará Cancún con Los Cabos, Baja California Sur, a partir de, con tres vuelos por semana.Esta conectividad es resultado delcon lasy de la confianza que existe encomo uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.