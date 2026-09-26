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Anuncia 10 nuevas rutas aéreas hacia Cancún

Esperan que las frecuencias y conexiones nacionales e internacionales fortalecerán el turismo

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 01:17 p.m.
A
Anuncia 10 nuevas rutas aéreas hacia Cancún
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      La gobernadora de

      Quintana Roo
      , Mara Lezama Espinosa

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      anunció nuevas rutas aéreas y el regreso de conexiones desde Canadá y Estados Unidos hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún, además de nuevas opciones nacionales, como parte del fortalecimiento de la conectividad turística de Quintana Roo.
      Lezama Espinosa destacó que las nuevas operaciones amplían las alternativas para quienes visitan el Caribe Mexicano y contribuyen a mantener la actividad turística como generadora de nuevas oportunidades y prosperidad para las familias quintanarroenses.
      En cuanto a las nuevas conexiones internacionales, Porter Airlines iniciará el 18 de diciembre una ruta entre Halifax, Nueva Escocia, y Cancún, con tres frecuencias semanales.
      El 19 de diciembre comenzará también la conexión Windsor-Cancún, a cargo de Air Transat, con una frecuencia semanal. Asimismo, Breeze Airways iniciará ese mismo día el servicio Tampa-Cancún, con dos vuelos por semana.
      Para enero de 2027, Breeze Airways incorporará dos rutas más desde Estados Unidos: Pittsburgh-Cancún, a partir del 7 de enero, con tres frecuencias semanales, y Richmond-Cancún, desde el 8 de enero, con dos vuelos por semana. Mara Lezama destacó que esta última conexión representa la recuperación de una conexión que llevaba más de 10 años suspendida y ahora será una nueva ruta para Breeze.
      Regresan rutas para la temporada de invierno
      La gobernadora de Quintana Roo informó además sobre el regreso de diversas rutas canadienses para la temporada de invierno.
      Air Canada retomará el 11 de diciembre la conexión Calgary-Cancún, con cuatro vuelos semanales.
      El 16 de diciembre, Air Transat retomará la ruta Fredericton-Cancún, con una frecuencia semanal.
      Ese mismo día, Flair Airlines reanudará sus conexiones desde Edmonton y Montreal hacia Cancún, con tres vuelos semanales desde cada ciudad, mientras que el 17 de diciembre regresará la ruta Calgary-Cancún con la misma aerolínea, con cuatro vuelos por semana.
      En materia de conectividad nacional, la gobernadora Mara Lezama anunció que Viva Aerobus enlazará Acapulco con Cancún a partir del 3 de noviembre, con dos frecuencias semanales.
      Asimismo, Volaris conectará Cancún con Los Cabos, Baja California Sur, a partir de diciembre, con tres vuelos por semana.
      Esta conectividad es resultado del trabajo conjunto con las aerolíneas y de la confianza que existe en Quintana Roo como uno de los destinos turísticos más importantes del mundo.

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