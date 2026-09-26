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Mercados atentos a inflación europea y decisiones del BCE

El mercado laboral estadounidense mostrará datos cruciales para la Fed el 2 de octubre.

Por El Universal

Septiembre 26, 2026 06:31 p.m.
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Mercados atentos a inflación europea y decisiones del BCE
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      CIUDAD DE MÉXICO., septiembre 26 (EL UNIVERSAL/ANSA).- Con los precios del petróleo y del gas que no dejan de subir, la inflación está bajo especial observación en los mercados financieros.

      Inflación europea y decisiones del BCE

      Los datos de septiembre, que se conocerán el martes para España, el miércoles para Francia, Alemania e Italia y, sobre todo, el viernes para la eurozona, representan un elemento importante para las decisiones de la reunión del 29 de octubre del BCE, que todavía podría subir las tasas de interés.

      En Estados Unidos habrá que seguir, además, el miércoles 30 de septiembre, el PCE subyacente de agosto, el indicador de referencia de la Fed para la inflación. Las previsiones lo sitúan en línea con el mes anterior, pero un dato incluso ligeramente superior a lo esperado podría hacer todavía más probable un ajuste al alza de las tasas por parte del banco central estadounidense.

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      Mercado laboral estadounidense y Fed

      Además de la inflación de la zona euro, otros datos muy esperados, el viernes 2 de octubre, son los del mercado laboral estadounidense. El consenso prevé una desaceleración del crecimiento de los nuevos empleos, con una tasa de desempleo estable en el 4,1%.

      Así como la inflación europea es decisiva para el banco central de Fráncfort, el mercado laboral estadounidense adquiere importancia de cara a la reunión de la Fed del 28 de octubre, cuando se apuesta a que podría subir las tasas.

      Durante la semana están previstos además dos discursos de Christine Lagarde. Uno será el lunes ante el Parlamento Europeo, durante el cual se espera que la presidenta del BCE confirme la línea dura contra la inflación. El otro será el jueves en Fráncfort, en el European Systemic Risk.

      En cuanto a los resultados empresariales, la temporada está en gran parte concluida. Sin embargo, el 30 de septiembre, después del cierre de los mercados, se conocerán los resultados trimestrales de la estadounidense Micron Technology, uno de los principales productores mundiales de memorias, cuyos números ofrecerán indicaciones sobre la evolución de la demanda a lo largo de la cadena de la inteligencia artificial.

      Por último, cabe señalar que en China las Bolsas permanecerán cerradas por festividades el 1 y 2 de octubre, mientras que el último día de septiembre se publicarán los datos PMI de manufactura y servicios.

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