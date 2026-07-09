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Crean más de 262 mil empleos formales

Por EFE

Julio 09, 2026 03:00 a.m.
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Crean más de 262 mil empleos formales
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      Ciudad de México.- La creación acumulada de empleo formal en México se elevó a 262,628 puestos entre enero y junio de 2026, tras el incremento de 61,023 plazas solo en el sexto mes del año, informó este miércoles el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

      El avance mensual, equivalente a una tasa del 0.3%, retomó la racha positiva que se había roto tras la pérdida de 30,000 empleos formales en mayo.

      Así, el IMSS reportó 22,779,704 puestos de trabajo afiliados al cierre del mes, la tercera cifra máxima desde que se tiene registro y la mayor para un mes de junio. Del total, el 86.9% correspondió a empleos permanentes y el 13.1% a eventuales. Los puestos permanentes sumaron 19,804,609, también la mayor afiliación registrada para cualquier mes.

      Por sectores, los mayores crecimientos anuales se registraron en transportes y comunicaciones, con 15.8%; la industria extractiva, con 3.9%, y los servicios sociales, con 3%.

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      Por estados, destacaron Estado de México, Ciudad de México y Baja California, con aumentos anuales superiores al 5 %.

      El salario base de cotización promedio alcanzó en junio los 669.1 pesos diarios (unos 38 dólares), el nivel más alto para cualquier mes desde que existe registro, según el IMSS.

      El instituto también contabilizó a 1,015,100 patrones.

      También se registraron 59.553 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar y 445.069 de personas trabajadoras independientes.

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