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CIUDAD DE MÉXICO.- El producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 0,9% intertrimestral en el periodo julio-septiembre de 2026, con lo que sumó su tercer trimestre consecutivo al alza y, pese a la incertidumbre por la política comercial de Estados Unidos, reveló este viernes la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (1,1%) y de la industria (0,8%), pese a la caída del sector agropecuario (0,4%), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 3,2% interanual en el tercer trimestre, según cifras originales del Instituto Autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse un 0,2% de enero a marzo y un 2,1% de abril a junio.

Este crecimiento fue resultado del incremento anual de las actividades primarias (2,2%) y de las terciarias (3,4%) y las secundarias (3%).

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Con estas estadísticas, la economía de México hila tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

En los primeros nueve meses del 2026, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (2,1%), los servicios (2,2%) y la industria (1%).

El Inegi recordó que los datos de este viernes sobre el tercer trimestre son una estimación oportuna, por lo que las cifras definitivas se publicarán el próximo mes.

La economía se recupera

El dato de México coincide con una aceleración de la economía de Estados Unidos, principal destino de las exportaciones mexicanas no petroleras, que concentró el 84,8% de estos envíos entre enero y septiembre.

Este jueves se reveló que el PIB estadounidense creció a una tasa anualizada del 3,4% en el tercer trimestre de 2026, frente al 2,2% del periodo anterior, según la Oficina de Análisis Económico de ese país.

En 2025, los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, encendieron las alertas económicas en México, que logró evitar una recesión anual pese a la debilidad de su actividad económica.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) previó a principios de octubre que México crecerá un 1,5% este año, aunque advirtió de que la incertidumbre externa continúa limitando la expansión económica.

La economía mexicana registró un crecimiento débil en 2025, año en el que el PIB cayó un 0,1% interanual en el segundo trimestre y un 0,2% en el tercero, antes de repuntar un 1,7% en el último periodo del año.

En 2024, la economía mexicana creció un 1,5%, según las cifras recogidas por el FMI.