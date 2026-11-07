Cybertruck pierde atractivo

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Texas.- La producción del Cybertruck de Tesla, un vehículo eléctrico de acero inoxidable con un atractivo polarizante para los posibles compradores, se reducirá el próximo año.

"Tesla irá reduciendo la producción del Cybertruck en Gigafactory Texas hacia mediados del próximo año para hacer espacio para un aumento de la producción del Cybercab", afirmó el director general Elon Musk en una publicación en redes sociales.

La planta de Texas es el único lugar donde se produce el Cybertruck. Los Tesla, y el Cybertruck en particular por su perfil poco convencional, se convirtieron en un referente político a medida que Musk se alineó con el presidente estadounidense Donald Trump y algunas causas de derecha en medio de una creciente división política en Estados Unidos y Europa.

Las ventas europeas de vehículos Tesla se desplomaron un 49% en los dos primeros meses de 2025, aun cuando las ventas generales de vehículos eléctricos crecieron. El respaldo de Musk al partido de ultraderecha Alternativa para Alemania en las elecciones nacionales generó una condena generalizada.

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El vehículo también estuvo aquejado por problemas de control de calidad, con un puñado de retiradas del mercado a los pocos meses de su debut.

Pese a la enorme expectativa, el Cybertruck nunca logró calar entre la mayoría de los compradores, y las ventas disminuyeron casi desde el momento en que llegó al mercado.

Aunque Tesla no desglosa las ventas de sus vehículos por modelo, Kelley Blue Book estimó que las ventas del Cybertruck cayeron un 48% de 2024 a 2025. De enero a septiembre de este año, las bajaron un 28%, según Kelley Blue Book.

El anuncio supone un cambio significativo en la estrategia industrial de Tesla, que apuesta por los robotaxis como uno de sus principales negocios futuros y prácticamente abandona el segmento de los ´pick-up´ que en 2025 generó el 17 % de las ventas de automóviles en EU.