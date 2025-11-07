Juez desestima cargos penales contra Boeing

Dallas, Texas.- Boeing no se enfrentará a un cargo de asociación delictuosa en relación con dos accidentes de aviones 737 Max que causaron la muerte de 346 personas, después de que un juez federal accediera el jueves a la solicitud del gobierno para desestimar el caso.

Como parte de un acuerdo para retirar la carga, la compañía aeroespacial estadounidense acordó pagar o invertir 1.100 millones de dólares adicionales en multas, compensación para las familias de las víctimas del accidente y medidas internas de seguridad y calidad.

Los fiscales afirmaron que Boeing engañó a los reguladores gubernamentales sobre un sistema de control de vuelo que luego fue implicado en los vuelos fatales. El fallo se produjo tras una emotiva audiencia en septiembre, cuando los familiares de algunas de las víctimas instalaron al juez de distrito Reed O’Connor a rechazar el acuerdo y nombrar a un fiscal especial para hacerse cargo del caso.

Sin embargo, en una decisión emitida por escrito el jueves en Fort Worth, el juez acordó desestimar el cargo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las aerolíneas comenzaron a utilizar el Max en 2017. Todos los pasajeros y miembros de la tripulación murieron cuando dos de los aviones se estrellaron con menos de cinco meses de diferencia en 2018 y 2019, uno frente a la costa de Indonesia y otro en Etiopía.