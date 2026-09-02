Detectan señales de estancamiento

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CIUDAD DE MÉXICO.- Pese a la mejoría en la actividad económica, se perciben señales de un nuevo estancamiento, mientras que la inflación, aunque sigue bajando, todavía está lejos de cantar victoria, según el indicador elaborado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) correspondiente a agosto de 2026.

Los indicadores del organismo que evalúan el entorno económico con base en una encuesta de cinco preguntas cualitativas sugieren que la mejoría observada en meses anteriores perdió fuerza.

Han reaparecido señales de estancamiento, aunque sin evidenciar un deterioro profundo de la actividad económica, dio a conocer este martes el Instituto.

Dicho indicador, construido para ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México y, a partir de la evolución esperada de esos sectores, inferir la posible evolución de la economía en general en el corto plazo, reveló que los resultados apuntan a una economía que permanece cercana a una situación de bajo crecimiento.

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Al detalle, se percibe que la fase de mayor debilidad parece haberse moderado, pero el avance reciente ha perdido tracción y aún no existen señales firmes de una expansión sostenida.

En general, el Indicador IMEF Manufacturero correspondiente a agosto se mantuvo sin cambios en 49.7 puntos respecto a julio.