Dólar abre la semana en 18.49 pesos

La divisa mexicana en los mercados internacionales abre alrededor de 18.49 pesos por dólar, lo que significa una apreciación de 0.57% o 11 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

En la sesión overnight, el tipo de cambio mostró volatilidad bajista. Hoy, el peso permanece afectado por el fortalecimiento de la divisa americana, debido al escalamiento de las amenazas arancelarias entre las dos economías más grandes del mundo, así como por un entorno de menor apetito por las divisas emergentes en estrategias de carry trade, comentaron los analistas de Monex.

El índice dólar, que compara el comportamiento de la moneda estadounidense frente a las otras seis principales divisas del mundo, amanece con una apreciación de 0.29%. El euro baja 0.46% frente al billete verde, mientas la libra pierde 0.2%.

El bitcoin, la divisa con mayores activos en el mercado de las criptomonedas, avanza 2.4%, ganando el apetito de los inversionistas.

Al inicio de la semana, los mercados accionarios presentan un entorno de recuperación, recordando el episodio de gran volatilidad del viernes pasado. Al entorno de incertidumbre por el cierre de gobierno (se retrasan los datos económicos), se le sumó una nueva tensión en Estados Unidos y China.

Cabe recordar que ese día Donald Trump declaró que China se está volviendo cada vez más hostil, lo que ha generado tensiones crecientes entre ambos países. Hoy, diversos especialistas coinciden que la relación entre Trump y Xi Jinping están en un punto muerto, esperando que el otro avance en las negociaciones.

China podría resistir aranceles moderados y presiona con restricciones a tierras raras, aunque ambas partes buscan evitar una ruptura. Paralelamente,

Trump visitó Israel para celebrar un acuerdo que pone fin a la guerra en Gaza, abriendo una nueva etapa de paz en Medio Oriente. En el plano corporativo, esta semana inicia la temporada de reportes al tercer trimestre de 2025, destacarán las cifras de JPMorgan, Goldman Sachs y Citigroup.

En Wall Street, los futuros de los principales indicadores accionarios apuntan a una apertura positiva, destacando el alza de 1.6% del Nasdaq. En México, los analistas de Banorte prevén un rango de operación semanal para el Índice de Precios y Cotizaciones de 59 mil 800 y 61 mil 800 puntos.

En Europa las bolsas presentan movimientos positivos, en dónde el Euro Stoxx 600 opera con un avance de 0.29%, mientras que en Asia los mercados cerraron a la baja, el Han Seng retrocedió 1.52%.

El precio del petróleo estadounidense WTI, de referencia para la mezcla mexicana, sube 0.9%, después de que la Casa Blanca señalara su apertura para alcanzar un acuerdo comercial con China para calmar las nuevas tensiones entre los dos mayores consumidores de crudo. Metales al alza, con el oro en máximos históricos.



