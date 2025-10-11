Dólar rompe techo de los 19 pesos

Ciudad de México.- El dólar se vendió en más de 19 pesos en ventanillas bancarias debido a las amenazas comerciales de Estados Unidos contra China y el desplome del real brasileño, de acuerdo con analistas.

El dólar despidió la semana en 19.08 pesos en sucursales de Banamex, 23 centavos por arriba del jueves. Al mayoreo, el tipo de cambio acabó sobre 18.59 unidades y significó una depreciación del peso de 1.1%, la más severa desde el 28 de julio pasado, de acuerdo con la agencia Bloomberg.

La moneda mexicana fue afectada por el escalamiento de las tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China, dijo Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Monex.

Pemex dio a conocer que vendió este viernes el barril de crudo nacional en 56.28 dólares y se trata de su menor cotización de los últimos cinco meses.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La mezcla mexicana perdió 4.2%, su segundo día a la baja y la peor caída desde el 24 de junio, arrastrada por el petróleo estadounidense, conocido como WTI, que terminó por debajo de 60 dólares, al también disminuir 4.2%.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajó este viernes un 0,41 %, lo que la llevó a cerrar la semana con una caída del 2,28 %, ligando dos semanas de pérdidas, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 60.568,93 unidades.