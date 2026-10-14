Economía crecerá máximo 2.2%

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CIUDAD DE MÉXICO.- La economía mexicana está condenada a crecer máximo 2.2% durante este sexenio debido a la falta de inversión.

Así lo estableció este martes el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su documento insignia: Perspectivas Económicas Mundiales, conocido por sus siglas en inglés como WEO.

México marchará a tasas anuales promedio de 1.7% en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras registrar 0.9% en la gestión de Andrés Manuel López Obrador y 1.9% con Enrique Peña Nieto.

El FMI descarta que el país regrese al Top 10 de las economías más grandes del mundo, que es la meta 1 del Plan México que se presentó el año pasado.

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Después de cerrar 2025 en la posición 15 del ranking global, México se moverá al lugar 13 este año, al quitar a Australia y España, manteniéndose así hasta 2030, cuando desplazará a Rusia para colocarse en el peldaño 12.

El país llegó a formar parte del Top 10 entre 1999 y 2004, incluso alcanzó el octavo sitio en los primeros dos años de la gestión de Vicente Fox, al considerar el Producto Interno Bruto (PIB) en dólares estadounidenses.

El 2 de octubre, el FMI dio a conocer que recortó sus pronósticos de crecimiento de la economía nacional, de 1.6% a 1.5% para 2026, y de 2.2% a 1.8% en 2027. Prevé que el PIB se expandirá máximo 2.2% en 2028 y mantendrá tasas de 2.1% entre el año 2029 y el 2031.

Señaló la necesidad de impulsar la inversión privada mediante el cierre de las brechas de infraestructura, la reducción de las cargas regulatorias y la incertidumbre, así como el fortalecimiento de la integración comercial.

Se requieren esfuerzos para mejorar seguridad, combatir corrupción y bajar informalidad.

La directora de Análisis y Estrategia de Kapital, Alejandra Marcos Iza, dijo que el PIB nacional avanza despacio por la falta de inversión, el consumo moderado y la incertidumbre del T-MEC.

"El país atravesó un ciclo de baja inversión en los últimos dos años y la ausencia de inversión trae como consecuencia un menor ritmo económico", señaló.