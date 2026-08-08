El mercado laboral de EEUU frena de golpe

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Washington.- El mercado laboral de Estados Unidos se estancó de manera inesperada el mes pasado, lo que supuso un golpe político para el presidente Donald Trump, a tres meses de las elecciones de mitad de mandato, y complicó la toma de decisiones de quienes combaten la inflación en la Reserva Federal.

Los empleadores recortaron 23,000 puestos de trabajo en julio. Y las revisiones del Departamento de Trabajo redujeron 103,000 empleos de las nóminas de mayo y junio.

Las cifras de empleo de julio del Departamento de Trabajo, publicadas el viernes, marcaron un fuerte retroceso para el mercado laboral estadounidense y para Trump, a menos de tres meses de que su Partido Republicano busque mantener el control total del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Las escuelas públicas locales recortaron 50,000 empleos en julio, los restaurantes y bares, 26,000, y los minoristas, 19,000.

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La tasa del 4,1% fue la más baja desde junio de 2025, pero solo cayó porque 264,000 personas abandonaron el mercado laboral. La proporción de quienes trabajan o buscan trabajo se redujo a 61,4%, el nivel más bajo desde febrero de 2021.