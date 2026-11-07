El peso recupera terreno y avanza 1%

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Ciudad de México.- El peso mexicano recuperó terreno esta semana frente al dólar y rompió una racha de ocho semanas de pérdidas, aunque analistas advirtieron que la menor diferencia entre las tasas de interés de México y Estados Unidos mantiene los riesgos para la moneda mexicana.

De acuerdo con un datos de cierre del Banco de México, (Banxico), el tipo de cambio terminó la semana este viernes con una apreciación acumulada del 0.93%.

La moneda mexicana avanzó el 0.65% frente a las 18.7499 unidades por billete verde del jueves y recuperó terreno respecto a las 18.8037 del viernes anterior.

En su análisis, Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex, explicó que la reacción acotada del tipo de cambio al recorte sugiere que la decisión estaba parcialmente descontada por los mercados y añadió que la señal de que la tasa permanecerá en el 6,25 % durante un periodo prolongado moderó las expectativas de nuevas reducciones.

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Quiroz también identificó una percepción más favorable sobre las próximas discusiones del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras las elecciones estadounidenses.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este viernes un 0.43%, su cuarta alza consecutiva, para cerrar la semana con un avance acumulado del 2.25% y el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, subió a las 71,393.57 unidades.

Al interior del mercado mexicano resaltaron las ganancias semanales de las emisoras: Volaris (+23,45 %), Televisa (+13,33 %), Chedraui (+12,55 %), Alsea (+9 %) y Gruma (+8,02 %).

Mientras que Wall Street cerró este viernes en terreno mixto, con un rebote en el Nasdaq y el S&P 500, pero anotó pérdidas acumuladas en una semana marcada por la victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos y el batacazo en las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

Al cierre de la sesión, el tecnológico Nasdaq repuntó un 1,09 %, hasta 24.579 puntos, y el selectivo S&P 500 avanzó un 0,31%, hasta 7.376 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales bajó un 0,46 %, hasta 51.285 enteros.

En el conjunto de la semana, el Nasdaq pierde un 3,4 %, el S&P 500 recorta un 2,7 % y el Dow Jones baja un 0,9 %.

En otros mercados, el petróleo de Texas se sitúa en 90,83 dólares el barril y pierde más del 12 % en la semana, ante la perspectiva de que la derrota republicana en las elecciones legislativas presione al Gobierno de Donald Trump a buscar una salida diplomática a la guerra con Irán y a devolver la normalidad al estrecho de Ormuz.