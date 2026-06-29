Sector bancario mexicano lanza estrategia nacional contra trata

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para fortalecer la detección de posibles casos de trata de personas y de operaciones financieras relacionadas con este delito, ante los riesgos que suelen acompañar a los eventos internacionales de gran escala.La(ABM), ely Justicia de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito () informaron que cerca de 100 mil colaboradores de las instituciones financieras están siendoseñales de alerta y canalizar reportes sobre posibles casos de explotación.La estrategia abarca más dede lasa la ABM, las cuales participan en acciones deen todo el país.El objetivo es fortalecer las capacidades delpara detectar operaciones que pudieran estar vinculadas con redes de trata de personas y contribuir a la protección de posibles víctimas.De acuerdo con cifras deldel Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 el número dede personas en México registró unAnte este escenario, las organizaciones participantes señalaron la importancia deentre, organismos internacionales y elpara prevenir este delito y atender a personas en situación de vulnerabilidad.La estrategia se desarrolla en medio de las alertas emitidas pornacionales, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la(UIF), así como por lade Estados Unidos (FinCEN), sobre los riesgos asociados con la trata de personas y el lavado de dinero.Como parte del programa, lay eldesarrollaronenfocados en la identificación de, patrones de transacciones atípicas y otros indicadores de riesgo relacionados con posibles casos de explotación sexual y laboral.Lastambién difundirán materiales informativos para ayudar a identificar señales tempranas de trata de personas y promoverán lacontra la Trata de Personas del, servicio que brinda orientación jurídica y psicológica, apoyo emocional y acompañamiento a víctimas las 24 horas del día, de manera gratuita, anónima y confidencial.La iniciativa busca fortalecer la capacidad de detección dely cerrar espacios para que losde este delito ingresen o circulen dentro del sistema bancario formal.