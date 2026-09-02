Gasolina regular se mantendrá estable

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CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal anunció que renovó con el sector gasolinero la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina Regular y el Diésel.

Con esta estrategia "voluntaria" para mantener estables en principio los precios de la gasolina regular se han mantenido por debajo de los 24 pesos por litro en la mayoría del territorio nacional; por su parte, desde el 28 de abril de 2026, el precio del diésel se ha mantenido por debajo de los 27 pesos por litro y, en las zonas fronterizas, por debajo de los 25.39 pesos por litro.

"En medio de un entorno internacional complicado, marcado por una alta volatilidad y por incrementos súbitos en los precios del petróleo y sus derivados, este acuerdo ha contribuido a contener presiones inflacionarias y a preservar un entorno de estabilidad económica, además de brindar certidumbre al pueblo de México, tanto a los usuarios finales como a los sectores productivos del país", añadió el gobierno en un informe esta noche.

Ante esto, ha habido algunos gasolineros que no se han podido alinear a esta estrategia debido a que el costo de adquisición los deja sin rentabilidad alguna a las empresas, más que venderla a ese precio.

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Han pedido evaluar estos diferenciales de costos entre estaciones y considerar acciones del gobierno al afectar a las empresas y su rentabilidad.

En el comunicado que está firmado por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Hacienda y Petróleos Mexicanos se explica que entre las medidas que se han implementado por el gobierno con el objetivo de facilitar su cumplimiento, destacan: reducción de comisiones por pagos con tarjetas, vales y medios electrónicos.

Además, la reducción de plazos y simplificación de trámites para la obtención de permisos; aplicación de estímulos fiscales sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS); apoyo de Pemex con precios competitivos, transporte de última milla y optimización de las cadenas logísticas de suministro en todo el territorio nacional; refuerzo de la seguridad pública en estaciones de servicio y carreteras; y combate al mercado ilícito de hidrocarburos mediante acciones de trazabilidad y operativos de seguridad para incrementar los volúmenes de venta lícita en estaciones de servicio.