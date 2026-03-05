Gobierno niega cancelación de FIFA de 800 habitaciones de hotel

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial 2026, negó que la FIFA haya cancelado 800 habitaciones de hotel en la Ciudad de México.

Detalles confirmados sobre reservaciones hoteleras

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Cuevas explicó que "lo que hizo FIFA no fue que cancelara las reservas, fue que liberó las reservaciones que había".

"Hay en muchos hoteles esa opción a tener tarifas cancelables, entonces fue solamente liberar habitaciones", precisó al mencionar que se mantienen firmes los partidos en el país.

"No hay riesgos de turismo", expresó la representante de México para la organización del Mundial.

"México está muy de moda para el Mundial", agregó.

Acciones de la autoridad ante supuesta cancelación

Ante la supuesta cancelación de la FIFA de al menos 800 habitaciones para el Mundial en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló el miércoles que "estamos revisando".

En su conferencia mañanera de ayer miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió revisar el tema a la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, y a Gabriela Cuevas.

"Estamos revisando a ver si es cierta, primero esta información", dijo la Mandataria federal.

"Y en cuanto la tengamos, le pedí a Josefina que pudiera revisar, junto con Gabriela Cuevas, y en cuanto tengamos la información, ya le podemos decir completo", comentó.

En FIFA se quedaron muy contentos tras reunión: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las autoridades de la FIFA quedaron muy contentas, tras la reunión de este miércoles con el gabinete de Seguridad, encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que se tocaron los temas de seguridad y movilidad.

"Fue una muy buena reunión, se quedaron muy contentos, tenían algunas preguntas de cómo iba a estar la seguridad y se quedaron muy contentos, igual en el tema de seguridad. Algunas recomendaciones, que no haya tráfico para llegar al estadio , cosas de ese tipo", dijo la Mandataria.

"Está todo planeado, estamos en el periodo de revisión y simulacros de todo lo que estamos haciendo, que ni siquiera se nota porque está muy bien trabajado", añadió.

Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, aseguró que en la reunión el gobierno de México tenía "respuestas muy claras" para la FIFA porque se está trabajando "con coordinación, con mucha colaboración y también con mucha comunicación".

Autoridades del Gobierno federal y representantes de la FIFA instalaron el miércoles una mesa de coordinación estratégica para revisar los avances que permitirán garantizar la integridad de asistentes y delegaciones internacionales durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo que este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional, donde participan todas las instituciones del Gabinete de Seguridad, también diversas dependencias federales y autoridades estatales.

Resaltó que la reunión, la cual se efectuó en la SSPC, fue productiva y destacó la coordinación entre autoridades federales y locales de la Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, quienes estuvieron presentes en el encuentro, lo que permitirá garantizar condiciones de seguridad para la población y para quienes visiten el país durante la justa deportiva.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, manifestó que se está integrando una estrategia basada en la coordinación interinstitucional, que permitirá fortalecer las capacidades operativas y consolidar condiciones adecuadas para la realización del evento, además de proyectar a México a nivel internacional.

El secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó que se realizan trabajos para fortalecer los sistemas de seguridad, navegación aérea y control de accesos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Así como en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y en los aeropuertos de Toluca y Cuernavaca.

Subrayó que se fortalecen los mecanismos de seguridad y protección portuaria y se coordina con autoridades carreteras para garantizar el traslado seguro de los materiales que lleguen por vía marítima.

Los integrantes de la FIFA expresaron su reconocimiento al trabajo coordinado de las diferentes dependencias del Gobierno para la organización de la Copa Mundial particularmente en materia de seguridad en las sedes donde se realizarán los partidos, y reiteraron su confianza en el avance de las acciones preparatorias.

En tanto la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reiteró el compromiso del Gobierno de trabajar en coordinación con la FIFA para garantizar la estancia de los visitantes durante el evento, mediante agilizar procesos de visado, permisos y control migratorio, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esto para facilitar el ingreso, estancia y salida del país de todas las personas, empresas y entidades vinculadas al Mundial.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, destacó el desarrollo de dispositivos especiales de seguridad para el traslado de jugadores, la coordinación en polígonos, rutas y zonas estratégicas mediante equipos de acción que garantizarán la integridad de los asistentes.

Además, mencionó la implementación de operativos especiales de tránsito y un sistema de transporte desde puntos determinados hacia las sedes de los partidos.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, señaló que desde el Gobierno se ha trabajado para atender cada una de las inquietudes en coordinación con el equipo de FIFA México y destacó la comunicación que se ha mantenido, la cual ha generado confianza de cara al desarrollo del evento.

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, expuso las alternativas de transporte y las señalizaciones que se instalarán en distintos puntos para facilitar el traslado de los visitantes.

Por parte de FIFA asistieron el director ejecutivo en México, Jurgen Mainka; el director de Seguridad, Protección y Accesos, Helmut Spahn; el director de Operaciones, Heimo Schirgi; el director de Protección y Seguridad, GB Jones y el director ejecutivo de Protección y Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis.