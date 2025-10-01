Guía práctica para saber cómo checar mi Afore y revisar tu saldo

Cuando te preguntas cómo checar mi Afore, lo primero que debes tener claro es que no necesitas acudir presencialmente para saber tu estado de cuenta. Hay opciones digitales que te permiten hacer esta consulta. El trámite es gratuito y está regulado por las autoridades del sistema de ahorro para el retiro.

En esta nota verás los métodos vigentes para consultar Afore, qué información encontrarás en tu estado de cuenta y qué pasos seguir si algo no concuerda. De esta forma podrás estar al corriente y darle seguimiento adecuado a tus recursos de retiro.

Métodos oficiales para consultar tu cuenta de Afore

Existen varias vías confiables para saber cómo checar mi Afore. Todas requieren que tengas ciertos datos como tu número de seguridad social (NSS) o tu CURP, según cómo cotices. A continuación, se describen los métodos comunes para consultar tu estado de cuenta en Afore.

Solicitud directa del estado de cuenta a tu Afore

Puedes pedir un estado de cuenta, resumen o certificación de saldos directamente a la Afore que administra tu cuenta, ya sea de forma presencial en sucursal o a través de medios virtuales, como correo electrónico o vía telefónica. Por ley deben entregarlo en un plazo máximo de 5 días hábiles.

Sitio web oficial de Afore

Puedes acceder al trámite "Localización de Cuenta Individual por Internet" mediante AforeWeb (sitio oficial del Gobierno). Ahí digitas tu NSS o CURP y un correo electrónico donde recibirás los resultados. El sistema te indica si ya tienes una cuenta registrada y qué Afore la administra. Si el sistema no encuentra tu cuenta, verifica que tus datos estén correctos o acude al módulo correspondiente del IMSS o RENAPO.

Aplicación móvil oficial

En la aplicación Afore Móvil (app oficial del sistema de Afores), puedes consultar saldos, movimientos y descargar tu estado de cuenta. Tras registrarte con CURP, correo y número de celular, tendrás acceso digital inmediato.

Revisión cuatrimestral obligatoria

Las Afores están obligadas a enviarte un estado de cuenta cuatrimestralmente (al menos tres veces al año). En ese estado aparecen datos clave como saldos acumulados, aportaciones, rendimientos, comisiones y datos personales.

¿Qué contiene el estado de cuenta y cómo interpretarlo?

El estado de cuenta es el documento que te permite supervisar tu ahorro para el retiro con claridad. En la primera sección se muestran tus datos personales y el tipo de trabajador, así como la SIEFORE que corresponde a tu año de nacimiento, el saldo total acumulado, rendimientos netos, comisiones y los datos de contacto de la Afore. También incluye el folio del estado de cuenta.

Más adelante, se detallan los movimientos del periodo: aportaciones hechas por ti, tu patrón y Gobierno; retiros parciales o totales; transferencias entre cuentas y tabla de comisiones aplicadas.

Al final del documento se presenta un indicador de rendimiento neto (IRN) para que compares el rendimiento que obtienes respecto al promedio del sistema. Esto te ayuda a tomar decisiones más informadas sobre tu ahorro para el retiro.

Al revisar el estado de cuenta, observa si las aportaciones registradas coinciden con lo que tu empleador reportó, si las comisiones te parecen altas o si hay movimientos desconocidos. Si encuentras discrepancias, comunícate con tu Afore.

Formas rápidas de revisar tu Afore en cualquier momento

Para saber cómo checar mi Afore de forma práctica, estas opciones son ideales:

? Mediante la aplicación móvil oficial que permite consultas 24/7.

? Ingresando al portal web de tu Afore.

? Solicitando el envío digital del estado de cuenta a tu correo.

? Verificando los estados cuatrimestrales enviados por correo postal.

Estas herramientas digitales y físicas están diseñadas para que puedas acceder a la información de tu Afore sin complicaciones y en el momento que más te convenga.

Qué hacer si no recibes tu estado o algo no cuadra

Si pasan los meses y no recibes tu estado de cuenta cuatrimestral o notas errores, primero verifica que tus datos de contacto estén actualizados con tu Afore. Solicita el estado de cuenta adicional, pues tienes el derecho de pedirlo incluso fuera del envío obligatorio.

Contacta al servicio de atención al cliente de tu Afore para aclaraciones. Si no atienden tu petición o encuentras irregularidades con los recursos o saldos, puedes elevar queja ante las autoridades reguladoras del sistema de ahorro para el retiro.

Mantener un seguimiento activo y solicitar tu estado de cuenta cuando lo necesites te ayuda a proteger tu ahorro y anticipar cualquier error o discrepancia.

Con estas herramientas ya sabes cómo checar mi Afore en cualquier momento y desde donde te acomode. No dejes pasar la oportunidad de revisar tu estado de cuenta con regularidad y mantener tus datos actualizados para garantizar que tus recursos estén respaldados.