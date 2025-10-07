Arancel a los camiones inician en noviembre

Washington.- A partir del 1 de noviembre, Estados Unidos impondrá aranceles del 25 % a todos los camiones medianos y pesados importados, anunció este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, una medida que afectaría especialmente a México.

Trump realizó el anuncio en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que no ofreció más detalles.

La semana pasada, Trump ya amenazó con imponer un arancel del 25 % a los camiones pesados aunque el presidente señaló que el gravamen entraría en vigor el 1 de octubre, plazo que no se cumplió.

Aunque el 99 % de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en EE.UU., gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis, procede de México.

De enero a julio, Estados Unidos importó 32.410 millones de dólares en camiones, autobuses y vehículos especiales de los que casi el 80 %, o 25.860 millones de dólares, procedieron de México según datos del Departamento de Comercio de EE.UU.

Por otra parte, Stellantis señaló en mayo al Gobierno estadounidense que el 88 % de todos los camiones pesados y medios registrados en el país habían sido producidos en Estados Unidos.