Tropieza el Grupo México tras su oferta por Banamex

Ciudad de México.- Luego de que el viernes presentó una oferta para adquirir 100% de Banamex, las acciones de Grupo México registraron este lunes una caída de 15.43%, cerrando en 135.99 pesos, una fuerte pérdida en valor de mercado para la empresa encabezada por Germán Larrea.

Dicho comportamiento implicó que al cierre de la sesión del lunes el valor de mercado de Grupo tuvo un descalabro de 193 mil 223 mdp y arrastró a la Bolsa Mexicana de Valores, que cerró la jornada con una caída de 2.55%.

“Dicho monto es comparable con el valor implícito de Banamex, lo que evidencia el escepticismo del mercado y refleja el poco atractivo de la operación”, dijo Kapital Bank en un análisis.

“Si bien es cierto que Banamex es un activo atractivo, requiere de una inversión considerable y flujos crecientes para modernizar toda su estructura incluyendo los sistemas”, agregó.

La firma resaltó que Grupo México ha destacado por su integración vertical en minería y transporte, lo que le ha permitido mantener los costos de producción más bajos del sector, y necesitaría distraer recursos y esfuerzos en capital humano para mejorar la rentabilidad y hacer de Banamex un activo más rentable semejante a sus pares en México.

Para la firma, desde el punto de vista financiero, tiene capacidad para poder financiar la operación, y no estresaría en exceso el balance, aunque consideramos que no es justificable dada la falta de integración entre ambos negocios sin sinergias evidentes.

En consecuencia, añadió, la operación añadiría complejidad estructural al conglomerado y exigirá una gestión diferenciada para preservar el valor del activo adquirido, implicando mayores inversiones como en capital humano tanto en tiempo como en mayor capital fijo, con el riesgo de la ejecución de mejorar un activo diferente al negocio de minería.