Baja actividad petrolera 15%

Ciudad de México.- Pese al apoyo del gobierno que Pemex ha recibido para sanear sus finanzas y fortalecer sus operaciones, la actividad petrolera en el golfo de México ha disminuido 15% de enero a agosto de 2025 respecto al mismo lapso del año pasado, muestran datos de la Secretaría de Marina y de la Dirección General de Puertos.

El volumen de petróleo y derivados movilizado en el periodo se situó en 45 millones de toneladas, contra 53 millones un año antes.

Se trata de la caída más pronunciada desde que hay registro, en el año 2006, así como de uno de los niveles más bajos para un periodo similar.

Según especialistas, la problemática se debe tanto a que la producción petrolera sigue sin mostrar una recuperación sostenida, así como también a los adeudos por 430 mil millones de pesos que la empresa petreolera mantiene con sus proveedores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) destacó que se requiere agilizar los pagos a empresas que dan servicio a Pemex en el golfo.

De acuerdo con datos de Pemex, 65% de la actividad de exploración y extracción de crudo se desarrolla en zonas marinas, a través de plataformas atendidas por embarcaciones contratistas que movilizan al personal y proveen varios servicios.

En agosto pasado se lanzó el Plan de Fortalecimiento de Pemex, para inyectarle 250 mil millones de pesos a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), para pago de proveedores y contratos para elevar su productividad.

En el caso de las navieras asociadas a la cámara, 90% tienen que ver con logística, producción, mantenimiento y obra marina, servicios que son clave para el desarrollo de la industria petrolera, explicó el gremio.

Pemex enfrenta diversos desafíos operativos y financieros que no le permiten mejorar su condición de flujo de caja y hacer frente a todos los adeudos.

En primer lugar, la producción de hidrocarburos promedia un millón 600 mil barriles diarios, incluyendo condensados, lo que afecta directamente sus ingresos por menores ventas de crudo al extranjero. De 2018 a 2025, la participación de Pemex en los ingresos públicos ha bajado de 30% del total a 11%.