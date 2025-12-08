IMSS reporta nuevo récord de empleo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó un nuevo récord de empleo, con más de 22 millones de puestos de trabajo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, Robledo indicó que en noviembre pasado se crearon más de 48 mil nuevos empleos.

"Traemos muy buenos datos y buenas noticias. Con datos al 30 de noviembre, hay un nuevo récord de empleo, se llegó a 22 millones 837 mil 768 puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, es lo que conocemos como el empleo formal.

"Es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. En términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025; esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599 mil, casi 600 mil puestos de trabajo que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7%", expuso el director del IMSS.

Indicó que de noviembre del año pasado al de este 2025, son 194 mil 130 nuevos empleos, una tasa anual de 0.9%.

Explicó que el salario base de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, lo que significa un incremento, en los últimos 12 meses, de 7% para los trabajadores afiliados al Seguro Social.

Del total de puestos de trabajo, de los más de 22 millones, el director del IMSS mencionó que el 86.7% son empleos permanentes, que equivale a 19.8 millones empleos más estables: "La cifra es la más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social".

Sobre el incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, apuntó que son ya 9 millones 229 mil puestos de trabajo registrados en el IMSS, lo que equivale al 40.4% del empleo total. En los últimos 12 meses, se han creado 98 mil nuevos puestos solamente de mujeres que se han sumado al mercado laboral de nuestro país.

Sheinbaum celebró la generación de empleos formales: "Es un muy buen dato de nuestra economía".