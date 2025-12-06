Peso, la sexta moneda más ganadora

Ciudad de México.- A diferencia de las pérdidas que sufrieron sus pares en América Latina, el peso mexicano se apreció el viernes 0.3% y acabó sobre 18.18 unidades por dólar, su cierre más fuerte desde julio de 2024.

La moneda de México acumula una ganancia de 12.7% en lo que va de este año y se coloca en la sexta posición entre las divisas con mejor desempeño, sólo por detrás de las pertenecientes a Rusia, Hungría, Suecia, República Checa y Colombia, de acuerdo con los registros de la agencia Bloomberg. Al menudeo, el dólar se terminó vendiendo ayer en 18.65 pesos en ventanillas de Banamex, 10 centavos abajo de la semana pasada.

El viernes fue positivo para las bolsas de valores de Estados Unidos, cuyos índices se acercaron a máximos históricos durante la sesión, pero diluyeron parte de las ganancias hacia el final.

En particular, el Standard & Poor’s 500 avanzó 0.2% y cerró sobre 6 mil 870 puntos. Con este movimiento, acumuló una ganancia semanal de 0.3% y de 16.8% en lo que va de 2025.

Mientras la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) registró este viernes una caída del 0,53 %, porcentaje que llevó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), a alcanzar las 63.378,3 unidades, y cerró la semana con un retroceso de 0,34 %, en contraste con el avance en las principales bolsas mundiales.