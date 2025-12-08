“Morena, contra la propiedad privada”

Ciudad de México.- “La Ley General de Aguas aprobada por Morena y sus compinches en el Congreso de la Unión es el inicio del fin a la propiedad privada en México”, advirtió el presidente del PAN, Jorge Romero Herrera.

El dirigente panista puntualizó en un comunicado que con esta ley se elimina la posibilidad de transmitir los derechos del agua en la mayoría de los casos, afectando a más de 2 millones de productores agrícolas que ya no podrán heredar, vender o ajustar los volúmenes del agua que están en su propiedad.

Asimismo, dijo que las concesiones dejarán de ser parte de su patrimonio, provocando que se devalúen sus predios y que se quede el campo y la industria sin mayor inversión, “como siempre lo provoca el oficialismo.

“Así como se apropiaron tramposamente del Poder Legislativo, del Judicial y ahora del agua, Morena busca poner fin a la propiedad privada para apoderarse del patrimonio de las familias mexicanas”, acusó.

Jorge Romero alertó que Morena no solo quiere controlar el poder, la justicia, la economía y la seguridad, sino que ahora también quieren controlar el agua de todo el país.

“Morena vuelve a sentirse dueño de todo y ahora atenta contra la propiedad privada, regresando a un gobierno estatista que cada vez le quita más derechos a la gente y ahora el de la propiedad sobre el agua”, aseguró.