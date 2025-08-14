Indagan importación de bicicletas chinas

Ciudad de México.- El gobierno de México investigará si existen prácticas desleales que lleven a vender bicicletas y pisos cerámicos provenientes de China por debajo del precio real de mercado.

En el “Diario Oficial de la Federación”, explicó que la Asociación Nacional de Fabricantes de Bicicletas, Bicicletas Mercurio, Bicicletas Veloci, Distribuidora de Bicicletas Benotto y Línea Siete solicitaron analizar las importaciones de esos productos.

La Secretaría de Economía encontró que las importaciones en cuestión incrementaron 8.1 puntos porcentuales su participación en el Consumo Nacional Aparente durante el periodo analizado, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y 7.4 puntos porcentuales en el lapso investigado, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024.

Las empresas solicitantes aseguraron que el precio de las importaciones investigadas se redujo 35% en el periodo analizado, mientras que los precios internos de producción nacional se incrementaron 12%, expresados en dólares.

La dependencia detecta subvaloración de las importaciones de bicicletas y observó que el Consumo Nacional Aparente registró una disminución de 16% en el periodo analizado, derivado de una caída de 39% en 2023 y un incremento de 39% en el lapso investigado. La producción nacional tuvo una caída de 34% en el tiempo evaluado.

En los recubrimientos cerámicos originarios de India, por petición de Porcelanite Lamosa, Cesantoni y Nitropiso, el gobierno mexicano comenzó una investigación porque los afectados aseguran que las importaciones de dichos productos “se incrementaron, se realizaron en volúmenes significativos y en condiciones de discriminación de precios, lo que implicó desplazamiento de la mercancía nacional, causando daño a la industria nacional”.