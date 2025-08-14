“No nos moverán”, hoy, en la Cineteca Alameda

La Cineteca Alameda conmemorará el Día Nacional del Cine Mexicano con la función especial de No nos moverán, programada para el día de hoy a las 19:00 horas en el foro principal. La proyección contará con la presencia de su director, Pierre Saint-Martin Castellanos, quien participará en una sesión de preguntas y respuestas con el público para compartir detalles del proceso creativo de su ópera prima.

La película, estrenada en 2024, narra la historia de Socorro, una abogada determinada a encontrar al soldado responsable de la muerte de su hermano durante la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Su búsqueda, prolongada durante décadas, toma un nuevo rumbo cuando recibe la pista que faltaba para identificar al culpable. Decidida a llevar a cabo un plan de venganza, arriesga su patrimonio, su familia y su propia vida.

Con guion de Pierre Saint-Martin e Iker Compeán Leroux, la cinta mezcla elementos de comedia negra con una reflexión irónica sobre el impacto y las secuelas de uno de los episodios más trágicos de la historia contemporánea de México. La primera actriz Luisa Huertas encabeza el reparto, marcando su primer papel protagónico en más de cuatro décadas de trayectoria en cine.

El filme fue realizado con el apoyo del FOCINE y producido por Varios Lobos, Los de Abajo Cine y 1987 Films, con la distribución de Pimienta Films. La fotografía está a cargo de César Gutiérrez Miranda y la música original de Alejandro Otaola, lo que aporta una propuesta visual y sonora coherente con el tono narrativo de la obra.

Esta celebración nacional busca destacar la producción cinematográfica mexicana contemporánea, promoviendo el diálogo entre las y los creadores y espectadores.