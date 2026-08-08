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Inflación baja durante julio; se sitúa en 3.12%

Se ubicó por debajo del 3,37 % registrado en junio, según el Índice Nacional de Precios al Consumidor

Por EFE

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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Inflación baja durante julio; se sitúa en 3.12%
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      Ciudad de México.- La inflación general anual en México mantuvo su tendencia a la baja al ubicarse en el 3,12 % en julio, su tercera caída mensual y su menor nivel desde mayo de 2020, informó este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      La tasa se ubicó por debajo del 3,37 % registrado en junio, según el índice nacional de precios al consumidor (INPC).

      El Inegi reportó que en julio la inflación general disminuyó un 0,03 % y recordó que en el mismo mes de 2025 la inflación mensual se ubicó en el 0,27 % y la anual en el 3,51 %.

      El índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió un 0,23 % mensual y un 3,95 % anual.

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      Este nivel también fue menor al 4,03 % registrado en junio pasado, según datos del Inegi.

      Dentro de este componente, las mercancías avanzaron un 0,19 % y los servicios un 0,26 % mensual.

      En términos anuales, las mercancías aumentaron un 3,95 %, mientras que los servicios crecieron un 4,36 %.

      Entre las mercancías, los alimentos procesados, bebidas y tabaco registraron una inflación anual del 4,85 %, mientras que las mercancías no alimenticias subieron un 2,37 %.

      En los servicios, la vivienda aumentó un 3,62 %, la educación un 5,93 % y otros servicios un 4,85 por ciento.

      El índice no subyacente, que incluye agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno, disminuyó un 0,67 % mensual, aunque acumuló un alza anual del 0,29 %.

      Las frutas y verduras se dispararon un 2,10 % anual, mientras que los pecuarios bajaron 6,89%.

      El Inegi explicó que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno disminuyeron un 0,15 % mensual.

      Los productos con mayor incidencia al alza en julio fueron la cebolla, con un incremento mensual del 18,97 %; la naranja, con un 11,90 %; las computadoras, con el 6,10 %; el transporte aéreo, con el 4,11 %; y los productos para el cabello, con un 1,47 %.

      En contraste, bajaron el jitomate, un 29,20 %; el chile poblano, un 15,63 %; el chile serrano, un 6,98 %; cremas para la piel, un 1,71 %; el huevo, un 1,08 %, y el gas doméstico LP, un 1 %.

      Por finalidad de consumo, los mayores aumentos anuales se observaron en bebidas alcohólicas y tabaco, con un 7,34 %; los seguros y servicios financieros, con un 6,41 por ciento.

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